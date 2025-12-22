Το 1948, μια γυναίκα αποκάλυψε κάτι που ακουγόταν αδύνατο: μια μέθοδο για να αλλάζει την πραγματικότητα κατά βούληση.Για πάνω από 30 χρόνια, τη χρησιμοποίησε με αυτό που περιγράφει ως 100% ποσοστό επιτυχίας.Το μυστικό της δεν ήταν η τεχνολογία ή ο πλούτος, αλλά ένας πανίσχυρος κωδικός που πίστευε ότι μπορούσε να σπάσει την ίδια τη δομή της "matrix" της ζωής.Ο κωδικός ήταν απλός αλλά ισχυρός:ΘΕΛΗΣΗ.Εστιάζοντας τη θέλησή της με απόλυτη βεβαιότητα, ισχυριζόταν ότι μπορούσε να διαμορφώσει αποτελέσματα,να ανακατευθύνει γεγονότα και να εκδηλώσει αποτελέσματα ακριβώς όπως επιθυμούσε.Σε αντίθεση με τις ευσεβείς επιθυμίες ή τις αόριστες ελπίδες, η προσέγγισή της βασιζόταν στην πειθαρχία και την ακλόνητη πίστη.Για εκείνη, η πραγματικότητα δεν ήταν σταθερή, ήταν ευαίσθητη, και η σκέψη ήταν το εργαλείο για να την ξαναγράψει.Αυτή η ιδέα μπορεί να ακούγονταν μέχρι πρόσφατα μυστικιστική, αλλά η σύγχρονη επιστήμη αρχίζει να αποκαλύπτει παρόμοιες αλήθειες.Η έρευνα στη νευροεπιστήμη δείχνει ότι η πίστη μπορεί να επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλο σε πραγματικό χρόνο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες.Η κβαντική φυσική συνεχίζει να υποδηλώνει ότι η ίδια η παρατήρηση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων στα μικρότερα επίπεδα της πραγματικότητας.Αυτό που διαισθάνθηκε το 1948 αυτή η γυναίκα, αντηχεί τώρα στις σημερινές επιστημονικές ανακαλύψεις.Για 30 χρόνια η γυναίκα αυτή, έζησε σύμφωνα με τον κώδικα της, χρησιμοποιώντας τον για να ξεπεράσει εμπόδια,να επιτύχει στόχους και να μεταμορφώσει τη ζωή της.Για εκείνη, δεν ήταν μαγεία, αλλά δεξιοτεχνία, ένας τρόπος να ευθυγραμμίσει το μυαλό και την πραγματικότητα τόσο απόλυτα, ώστε η αντίσταση να υποχωρήσει.Σε σύγκριση με την παθητική νοοτροπία της αναμονής για αλλαγή, ο κώδικας ο δικός της, της έδινε και της έβαζε, στην κυριολεξία, τη δύναμη σταθερά στα χέρια της!Και είναι μια υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα δεν είναι απλώς κάτι που υπομένουμε, αλλά κάτι στο οποίο συμμετέχουμε στη δημιουργία του!Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για ευκαιρίες.Μερικές φορές, το σύμπαν μας προσφέρει πράγματα με τρόπους που δεν περιμένουμε.-. ο άνθρωπος πίσω από αυτό - Helene Hadsell - και "Ονομάστε το και διεκδικήστε το"Η Helen Hadsell ήταν συγγραφέας και λέκτορας!Ήταν γνωστή για την εξειδίκευσή της στον προσδιορισμό της επιτυχίας και την επίτευξη στόχων μέσω της δύναμης της Θετικής Σκέψης.Η ζωή της ενέπνευσε πάρα πολλούς ανθρώπους να επικεντρωθούν στις ικανότητές τους, να εξαλείψουν τις αρνητικές σκέψεις και να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.Της απονεμήθηκε ο τίτλος "Η βασίλισσα των διαγωνισμών, καθώς έγραψε ιστορία κερδίζοντας πάνω από 5.000 διαγωνισμούς στη διάρκεια της ζωής της και κέρδισε κάθε διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε σε 50 χρόνια.Η ζωή της Helene πήρε μια συγκλονιστική στροφή μετά την ανάγνωση του βιβλίου του Norman Vincent Peale "Η δύναμη της θετικής σκέψης", οπότε μέσω της θετικής σκέψης και άρχισε να ασκεί δεξιότητες ελέγχου του νου.Η πιο γνωστή νίκη της ήταν ένα πλήρως επιπλωμένο σπίτι 400 τετραγωνικών μέτρων.Η Helene απέδωσε την επιτυχία της στην ισχυρή θέλησή της καιστην πίστη στις ικανότητές της!Η φιλοσοφία της ήταν ο κωδικός "S.P.E.C"Επινόησε τη φόρμουλα/τεχνική S.P.E.CΗ τεχνική S.P.E.C μπορεί να ξεγελά με το πόσο εύκολη ακούγεται, αλλά η εφαρμογή της ήταν το κλειδί με το οποίο αξιοποίηση στο έπακρο τις δυνατότητές της.Η οπτικοποίηση έπαιζε σημαντικό ρόλο στην τεχνική της!Φανταζόταν τον εαυτό της να κερδίζει, να κρατάει το βραβείο ή να λαμβάνει την ειδοποίηση για τη νίκη της.Αυτή η ζωντανή νοερή απεικόνιση βοήθησε να προσελκύσει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη ζωή της.Παράλληλα με την οπτικοποίηση Χρησιμοποιούσε θετικές επιβεβαιώσεις.Φράσεις όπως "Είμαι νικήτρια" ή "Προσέλκυω την επιτυχία" ήταν μέρος της καθημερινής της ρουτίνας, ενισχύοντας την πεποίθησή της στην ικανότητά της να κερδίζει.Ευγνωμοσύνη και Επιμονή ήταν τα θεμέλιο της πρακτικής τηςΗ ευγνωμοσύνη ήταν ένας άλλος ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής της!Εξέφραζε συνεχώς ευγνωμοσύνη για όσα είχε και για όσα περίμενε να λάβει, δημιουργώντας θετική ενέργεια που πίστευε ότι προσέλκυε περισσότερο καλό στη ζωή της.Επιπλέον, η επιτυχία της βασιζόταν στη συνέπεια και την επιμονή της.Συμμετείχε τακτικά σε διαγωνισμούς, πιστεύοντας ότι η επιμονή αύξανε τις πιθανότητές της να κερδίσει.Αναλυτικά η φόρμουλα/τεχνική S.P.E.C της Helen Hadsell-. 1. επιλογήΑυτό το πρώτο βήμα έχει να κάνει με το να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε!Όπως επιλέγουμε ένα γεύμα σε ένα εστιατόριο.Δεν λέμε απλώς στον σερβιτόρο, "φέρτε μου λίγο φαγητό"Όχι, λέμε, "θα ήθελα ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι, καλοψημένο με μια μερίδα ψητά λαχανικά, παρακαλώ"Τόσο σαφείς πρέπει να είμαστε σχετικά με τους στόχους μας!Είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε.Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τα θέλω μας.Τα προσδιορίζουμε και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όπως όταν δίνουμε την παραγγελία μας στον σερβιτόρο, ή όπως ζητάμε χρήματα από κάποιον - δεν του λέμε "δώσε μου μερικά χρήματα", του λέμε δώσε μου σε παρακαλώ χχχ... ευρώ!-. 2. προβολή - και τώρα φανταζόμαστε τον εαυτό μας να γεύεται το νόστιμο μπιφτέκι μα τα λαχταριστά λαχανικά!Αυτό ακριβώς είναι η προβολή.Είναι η οπτικοποίηση αυτού που έχουμε επιλέξει.Αυτό δεν είναι απλώς μια τεμπέλικη ονειροπόληση.Είναι μια δυνατή, στοχευμένη φαντασίωση του στόχου σας.Το "προβάλετέ το" υπονοεί μια ενεργή, ενεργητική δύναμη.Δεν είναι απλώς το να βλέπουμε!Είναι και να το δηλώνουμε!Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για να εντυπώσουμε την επιθυμία στο υποσυνείδητο και να μεταδώσουμε την πρόθεσή μας στο σύμπαν.Αφού επιλέξουμε αυτό που θέλουμε, πιστεύουμε ότι το έχουμε ήδη και το βλέπουμε και το αγγίζουμε και το γευόμαστε με τα μάτια της φαντασίας μας!π. χ - ένα καινούργιο αυτοκίνητο, το οραματιζόμαστε όπως ακριβώς το θέλουμε, τη μυρωδιά του καινούργιου,την αίσθηση κατά την οδήγηση!Τα χρήματα στον λογαριασμό!Είμαστε σίγουροι!Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε αυτό που θέλουμε, με όλες του τις λεπτομέρειες, τόσο το δημιουργούμε!-. 3. αναμονή, περιμένουμε όπως την παραγγελία σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, την οποία και περιμένουμε να έρθει από λεπτό σε λεπτό!Χρησιμοποιούμε αυτό το συναίσθημα και περιμένουμε την άφιξή του!Είναι καθ' οδόν, απλά περιμένουμε να φτάσει από στιγμή σε στιγμή.Η αναμονή δεν έχει να κάνει με την ελπίδα, έχει να κάνει με την σιγουριά!Ακριβώς όπως περιμένουμε τον σερβιτόρο να φέρει την παραγγελία μας!Το "περιμένετε το" δεν είναι η ελπίδα, είναι μια βαθιά, σωματική βεβαιότητα!Το "περιμένετε το" δεν είναι επιθυμία, είναι γνώση, είναι βεβαιότητα!"Πρέπει να σκέφτεσαι σαν νικητής και να νιώθεις σαν νικητής προτού γίνεις νικητής.Αν δεν νομίζεις ότι θα κερδίσεις, τότε δεν... εκδηλώνεις αυτό που θέλεις να πάρεις"Είναι η διαφορά μεταξύ του "ελπίζω να κερδίσω αυτό το αυτοκίνητο" και του "το αυτοκίνητο είναι ήδη δικό μου, απλώς περιμένω την παράδοση"-. 4. παραλαβή, όταν φτάσει είμαστε έτοιμοι!Αυτή περιλαμβάνει τόσο την τελική παραλαβή αυτού που θέλουμε όσο και την απαραίτητη σωματική δράση.Για τον Hadsell, αυτό σήμαινε την πραγματική συμμετοχή στην κλήρωση.Για όλους εμάς, σημαίνει να κάνουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον στόχο μας!Το σύμπαν δεν μπορεί να μας προσφέρει κάτι στο οποίο δεν θα συμμετάσχουμε ποτέ για να κερδίσουμε!Μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια επιπλέον ενέργεια για να έρθει αυτό που προσδιορίσαμε και τώρα που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, τι είναι μια μικρή ενέργεια που θα μας σταματήσει;Παίρνουμε αυτό που μας ανήκει και δεν υποχωρούμε μέχρι να το έχουμε!Η μέθοδος της Helen Hadsell απαιτεί ευθυγραμμισμένη δράση.Το σύμπαν ανταμείβει την κίνηση.Δεν μπορούμε να την "συλλέξουμε" αν δεν μπούμε ποτέ στο παιχνίδι.Αυτό το βήμα γειώνει την πνευματική διαδικασία στη φυσική πραγματικότητα!Η μέθοδος είναι το πλαίσιο, αλλά η νοοτροπία είναι το καύσιμο.Ένα εμπόδιο που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι είναι ένα υποσυνείδητο αίσθημα αναξιότητας.Αν δεν νιώθουμε ότι αξίζουμε αφθονία, υποσυνείδητα σαμποτάρουμε τις προσπάθειές μας.Η νίκη απαιτεί μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση αυτοεκτίμησης και την πεποίθηση ότι είμαστε άξιοι καλών πραγμάτων!Η Helene Hadsell είχε πει: "δεν υπάρχει αποτυχία, μόνο καθυστέρηση στο αποτέλεσμα"Αυτή είναι μια βαθιά αναδιατύπωση.Η μη νίκη δεν είναι αποτυχία.Είναι απλώς ένα αποτέλεσμα που παρέχει ανατροφοδότηση.Δεν σημαίνει ότι το σύστημα είναι χαλασμένο.Σημαίνει ότι πρέπει να επιμείνουμε, να βελτιώσουμε την εστίασή μας ή να ενισχύσουμε την ικανότητα "περίμενέ το"Η φόρμουλα/τεχνική S.P.E.C της Helen Hadsell επιγραμματικάεπιλογή - επιλέγω αυτό που επιθυμώ προβολή - φαντάζομαι και το ζω σαν να το έχω ήδη...αναμονή - όπως ακριβώς αυτό που έχω ήδη παραγγείλει στο ηλεκτρονικό κατάστημαπαραλαβή - το αποδέχομαι όταν εκδηλωθεί.Η ίδια έλεγε:-. προσδιορίστε το,-. επιλέξτε το,-. προβάλετέ το,-. αναμένετέ το,-. παρελάβετέ το...και...Το ερώτημα δεν είναι, "πόσο εύκολο είναι να αποκτήσεις αυτό που θέλεις", αλλά το πιο ισχυρό ερώτημα είναι, "πόσο εύκολα μπορείς να ευθυγραμμίσεις τη νοοτροπία και τη στρατηγική σου για να προσελκύσεις και να αποκτήσεις αυτό που επιθυμείς"Όταν το προσδιορίζεις (ορίζεις τον στόχο σου με κρυστάλλινη διαύγεια),το προβάλλεις (δημιουργείς ένα ζωντανό νοητικό και συναισθηματικό σχέδιο) και, το πιο σημαντικό,το περιμένεις (ζεις στην ακλόνητη δόνηση του να το έχεις ήδη), αναπόφευκτα θα το παραλάβεις!Η μέθοδος είναι αποδεδειγμένη.Η διαδρομή είναι ξεκάθαρη.έρρωσθε!κείμενο και επιμέλεια κειμένου - ntina/thalia- botanologia.gr