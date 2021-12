«Πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών άναψε η Επιτροπή Εμβολιασμού ενώ αναμένεται να προχωρήσει στην σύντμηση του χρόνου για την αναμνηστική δόση στους τέσσερις μήνες αντί στους έξι.Η πλατφόρμα για τις ηλικίες από 5 έως 11 ετών θα ανοίξει αλλά θα είναι διαφορετική καθώς θα έχει άλλο τρόπο υλοποίησης.Στην εξειδίκευση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό καθώς και σε ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των θεματικών πάρκων ενόψει Χριστουγέννων και της έκδοσης των πιστοποιητικών νόσησης προχώρησε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.Ξεκινώντας, ο υπουργός έκανε γνωστό ότι εντοπίστηκε και στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον.Το κρούσμα βρίσκεται στην Κρήτη και πρόκειται για Έλληνα από τη Νότια ΑφρικήΤο κρούσμα έφτασε στην Ελλάδα τις 26 Νοεμβρίου. Καθημερινά έκανε rapid test το οποίο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου έβγαινε αρνητικό. Εκείνη την ημέρα υποβλήθηκε και σε PCR τεστ το οποίο εκτός από θετικό βρέθηκε και ύποπτο για τη μετάλλαξη Όμικρον, ενώ το πρωί της Πέμπτης επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης στη χώρα μας.Όπως διευκρίνισε έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ.Υποχρεωτικός εμβολιασμός και self testΣυνεχίζοντας, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι από την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ 6-12 Δεκεμβρίου, θα γίνει η διανομή ενός δωρεάν self test σε όλους τους ενήλικες ενόψει των εορταστικών ημερών. Το μέτρο αυτό δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης.Η ίδια ακριβώς άσκηση θα επαναληφθεί και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου «ώστε να παρακολουθήσουμε την πορεία της μετάδοσης της πανδημίας στην διάρκεια των γιορτών», όπως είπε.Αναφερόμενος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο υπουργός επανέλαβε ότι θα αφορά στα άτομα άνω των 60 ετών που μέχρι τις 16 Ιανουαρίου δεν έχουν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση.Σε περίπτωση που ανεμβολίαστοι δεν κλείσουν το ραντεβού τους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2021, τότε θα τους επιβάλλεται οικονομικό πέναλτι 100 ευρώ τον μήνα.Ένα διοικητικό πρόστιμο το οποίο θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Τα έσοδα αυτά θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ.Χριστούγεννα: Θεματικά πάρκα μόνο με εμβολιασμένουςO υπουργός ανακοίνωσε, επίσης, ότι στα θεματικά πάρκα για τα Χριστούγεννα θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι ή με πιστοποιητικό νόσησης, ενώ τα παιδιά θα φέρουν self test 24ώρου.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξετάζει το ενδεχόμενο η αναμνηστική δόση να γίνεται πριν την παρέλευση του εξαμήνου, και συγκεκριμένα εντός τετραμήνου, ανακοίνωσε επίσης ο υπουργός.

Με PCR τεστ το πιστοποιητικό νόσησης



Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε αλλαγή και στον τρόπο έκδοσης του πιστοποιητικού νόσησης καθώς πλέον απαιτείται θετικό PCR τεστ. Μέχρι σήμερα, το ίδιο πιστοποιητικό μπορούσε να εκδοθεί και με θετικό rapid test. Με τον τρόπο αυτό αυστηροποιείται η διαδικασία.



Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλής Ζαούτης.



Ο κ. Ζαούτης είπε πως σύμφωνα με τις πρώτες επιστημονικές πληροφορίες πρόκειται για μετάλλαξη με πολύ ήπια συμπτώματα. Θεωρείται επίσης πιθανό τα υπάρχοντα εμβόλια να είναι αποτελεσματικά απέναντι στη νέα παραλλαγή του ιού.



Αναφερόμενος στο δωρεάν self test που θα χορηγηθεί από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου, απηύθυνε σύσταση σε όλους να το κάνουν την επόμενη εβδομάδα, «ώστε να ελέγξουμε την πανδημία».



