2025-11-27 12:33:07

Το Netflix παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα περίπου για μία ώρα το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία των τεσσάρων πρώτων επεισοδίων της τελευταίας σεζόν της σειράς Stranger Things. Η πλατφόρμα δέχτηκε αυξημένη επισκεψιμότητα λίγα λεπτά πριν την πρεμιέρα, με αποτέλεσμα πολλοί συνδρομητές σε όλο τον κόσμο να μην μπορούν να συνδεθούν ή να φορτώσουν τα νέα επεισόδια.



Στην Ελλάδα, πολλοί fans της σειράς αντιμετώπισαν δυσκολίες πρόσβασης, περιμένοντας επί ώρα για να δουν τα επεισόδια. Παρά την προσπάθεια του Netflix να αυξήσει κατά 30% το bandwidth, όπως είχε αναφέρει σε story του ο Ross Duffer, ένας από τους δημιουργούς της σειράς, η ενίσχυση των υποδομών δεν στάθηκε αρκετή για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.



Οι αντιδράσεις των θεατών στα social media ήταν έντονες, με πολλούς να εκφράζουν δημόσια την αγανάκτησή τους. Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από περίπου μία ώρα, επιτρέποντας στους συνδρομητές να παρακολουθήσουν τα πρώτα επεισόδια.



Η συνέχεια της τελευταίας σεζόν, με τρία επιπλέον επεισόδια, έχει προγραμματιστεί για τις 26 Δεκεμβρίου, ενώ το φινάλε της σειράς, σε μορφή τηλεταινίας, θα κυκλοφορήσει στις 1 Ιανουαρίου, ολοκληρώνοντας την ιστορία του Stranger Things.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ