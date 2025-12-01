2025-12-01 08:50:34
Φωτογραφία για Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNea.com, ο ΑΝΤ1 έδωσε το “πράσινο φως” στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την παραγωγή 12 νέων επεισοδίων του “The Road Show”. Το κανάλι εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένο από την πορεία και την ανταπόκριση της εκπομπής, γι’ αυτό και προχώρησε στην έγκριση ενός ακόμη κύκλου επεισοδίων.

Όπως αναφέρουν οι πηγές μας, τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων αναμένονται να ξεκινήσουν με το νέο έτος, ώστε η παραγωγή να ολοκληρωθεί στον προγραμματισμένο χρόνο και να συνεχιστεί ο επιτυχημένος τηλεοπτικός δρόμος του project.

Το “The Road Show” έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για την ταξιδιωτική του ταυτότητα, την άμεση επαφή με τον κόσμο και τις ιστορίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να παραμένει στο τιμόνι του με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Με την έγκριση των 12 νέων επεισοδίων, το κοινό μπορεί να περιμένει ακόμα περισσότερες εικόνες, εμπειρίες και αυθεντικές στιγμές, πάντα μέσα από τη ματιά του Γρηγόρη.



Πηγή: tvnea.com
