Ο μηχανοδηγός ενός ιαπωνικού τρένου υψηλής ταχύτητας το σταμάτησε ξαφνικά αφού εντόπισε έναν κύκνο. Φωτογραφία: AP PHOTOΈνας κύκνος προκάλεσε καθυστερήσεις στο παγκοσμίως διάσημο σύστημα τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκανσέν της Ιαπωνίας.Ένας οδηγός εντόπισε ξαφνικά το πουλί στις γραμμές στη βορειοανατολική επαρχία Μιγιάγκι και σταμάτησε το τρένο του - ευτυχώς έγκαιρα, δήλωσε ο σιδηροδρομικός φορέας sidirodromikanea
