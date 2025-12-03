2025-12-03 17:01:02

Ο μηχανοδηγός ενός ιαπωνικού τρένου υψηλής ταχύτητας το σταμάτησε ξαφνικά αφού εντόπισε έναν κύκνο. Φωτογραφία: AP PHOTOΈνας κύκνος προκάλεσε καθυστερήσεις στο παγκοσμίως διάσημο σύστημα τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκανσέν της Ιαπωνίας.Ένας οδηγός εντόπισε ξαφνικά το πουλί στις γραμμές στη βορειοανατολική επαρχία Μιγιάγκι και σταμάτησε το τρένο του - ευτυχώς έγκαιρα, δήλωσε ο σιδηροδρομικός φορέας sidirodromikanea

