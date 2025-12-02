2025-12-02 18:56:24

Στο σημείο δεν υπάρχουν προειδοποιητικά φώτα ή συναγερμοίΜία τραγωδία σημειώθηκε στο Burton Joyce, Νοτινχαμσάιρ της Αγγλίας, όταν ένας 14χρονος την ώρα που διέσχιζε σιδηροδρομική διάβαση χτυπήθηκε από τρένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Daily Mail, στο σημείο δεν υπάρχουν προειδοποιητικά φώτα ή συναγερμοί και οι πεζοί πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι αν είναι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ