2025-12-02 18:56:24
Φωτογραφία για Αγγλία: 14χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν τον παρέσυρε τρένο σε διάβαση.
Στο σημείο δεν υπάρχουν προειδοποιητικά φώτα ή συναγερμοίΜία τραγωδία σημειώθηκε στο Burton Joyce, Νοτινχαμσάιρ της Αγγλίας, όταν ένας 14χρονος την ώρα που διέσχιζε σιδηροδρομική διάβαση χτυπήθηκε από τρένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Daily Mail, στο σημείο δεν υπάρχουν προειδοποιητικά φώτα ή συναγερμοί και οι πεζοί πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι αν είναι sidirodromikanea
Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης για το μάθημα Ηθικής
Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης για το μάθημα Ηθικής
Μαγειρεύεται η απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 – Δύο format στη μάχη
Μαγειρεύεται η απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 – Δύο format στη μάχη
