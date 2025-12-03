2025-12-03 12:42:41

Μια συμβολική κίνηση πραγματοποίησαν σήμερα οι φίλοι σιδηροδρόμου Θεσσαλονικης ταξιδεύοντας με προαστιακό τρένο με προορισμό την Σίνδο, δίνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα της αξιοποίησης αυτού του μέσου από τους πολίτες στην καθημερινότητας τους.Ο πρόεδρος του Συλλόγου φίλοι του Σιδηροδρόμου Θεσσαλονικης κ. Κωνσταντίνος Πάταρας ανέφερε στα «Σ.Ν.» ότι αυτή η κίνηση έγινε σε συνεργασία με τους sidirodromikanea

