Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή, είναι η μετάθεση της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων καθώς όλο και περισσότεροι επιστήμονες ζητούν να μην ανοίξουν τα σχολεία καθώς καταγράφεται έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού.Όσο για την κυβέρνηση μπορεί ακόμη να υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά αλλά στην πραγματικότητα θα «εκμεταλλευτεί» τις 10 επόμενες μέρες ώστε να λάβει την οριστική απόφαση μαζί με τις αλλαγές, που εκ των πραγμάτων θα γίνουν σε πρωτόκολλα, αυξημένα τεστ (rapid η self test), ενώ ήδη απαγόρευσε τις εκδρομές.Οι συζητήσεις για το άνοιγμα των σχολείων κατά μια εβδομάδα αργότερα ήδη γίνονται και στην επιτροπή των επιστημόνων η οποία θα κάνει και την πρόταση της την επόμενη εβδομάδα και πάντως πριν από την Παρασκευή. Και αυτό διότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή απόφαση καθώς αφορά άμεσα τους εργαζόμενους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να είναι έγκαιρα ενημερωμένοι ώστε να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Οι επιστήμονες ξέρουν ότι μια τέτοια απόφαση έχει πολλές κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις αλλά φοβούνται ότι τελικά θα οδηγηθούμε σε αυτό εάν η κατάσταση με τα κρούσματα εξελιχθεί σε πραγματικό τσουνάμι.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:Bατόπουλος: Ο ανεμβολίαστος δε θα πάει πουθενά δεν θα τον καλέσουμε. Δεν είναι απλό κρυολόγημα η ΟΌσον αφορά στους εκπαιδευτικούς δηλώνουν πραγματικά τρομαγμένοι και κυρίως οι μεγάλοι σε ηλικία αφού γνωρίζουν ότι δεν είναι προστατευμένοι ακόμη και εάν έχουν κάνει όλα τα εμβόλια. Σε κάθε περίπτωση πάντως είτε ανοίξουν τα σχολεία στις 10 του Γενάρη είτε αργότερα δάσκαλοι και καθηγητές ζητούν επιτακτικά να αλλάξει η διάταξη για το κλείσιμο ενός τμήματος μόνο εφόσον τα κρούσματα είναι στο 50%+1 και το ποσοστό να κατέβει σημαντικά κάτι που δείχνουν τα πράγματα θα γίνει τελικά αποδεκτό από επιστήμονες και κυβέρνηση. Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ξεκαθάρισε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά και στην ώρα τους «αλλά μέχρι τότε, θα κοιτάξουμε εάν χρειαστεί να επικαιροποιηθούν κάποια θέματα του πρωτοκόλλου».Ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Χαράλαμπος Γώγος πάντως δήλωσε όσον αφορά στα μέτρα για την λειτουργία των σχολείων θα τα επεξεργαστούν ξανά οι επιστήμονες αλλά στόχος παραμένει η εκπαίδευση να λειτουργεί δια ζώσης. Κατά του ανοίγματος των σχολείων είναι και ο γιατρός – ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά το τσουνάμι τώρα αρχίζει.Πάντως, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, επισήμανε πως δεν αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό για το άνοιγμα των σχολείων και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση και οι ειδικοί έχουν μπροστά τους 10 ημέρες για να αξιολογήσουν τα δεδομένα."Ο προγραμματισμός και η διάθεση της κυβέρνησης είναι τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, με τα πρωτόκολλα που θα εισηγηθούν οι ειδικοί και εμείς θα τα κάνουμε πολιτικές αποφάσεις", ξεκαθάρισε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, μεταφέροντας έτσι την αδιάλλακτη στάση ΥΠΑΙΘ και κυβέρνησης να μη δοθεί παράταση στην επιστροφή των μαθητών στα θρανία.Από την άλλη, η κα. Μακρή ανέφερε πως το Υπουργείο θα βρίσκεται σε "διαρκή συνεργασία με τους ειδικούς" οι οποίοι "θα υποδείξουν προσαρμογές του πρωτοκόλλου", χωρίς να αναφέρει ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι προσαρμογές (όπως διαφοροποίηση του 50%+1 κρουσμάτων για κλείσιμο μίας τάξης, ή μείωση των μαθητών ανά τάκη), καθώς αρκέστηκε στο ότι "το πρωτόκολλο ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό", αφού όπως είπε "μόνο 200 τμήματα κλείσανε από την αρχή της σχολικής χρονιάς".Ό,τι δηλαδή σημείωσε και για τα self test με τα οποία γινόταν η προσέλευση στα σχολεία και που "μέχρι τώρα απέδωσαν", αφού "το 84% και πλέον των κρουσμάτων ανιχνευόταν μέσω self test".Σε ερώτηση πάντως για το αν τα self test θα μπορούν να ανιχνεύσουν την Όμικρον, πράγμα που μέχρι στιγμής συγκεντρώνει μεγάλα ερωτηματικά (κάτι που ισχύει και για τα χαρακτηριστικά της παραλλαγής), η Υφυπουργός Παιδείας τόνισε πως "αν χρειαστούν προσαρμογές θα γίνουν", καταθέτοντας και μία δική της πρόταση για αντικατάσταση του self με rapid, χωρίς ωστόσο αυτή να είναι επίσημη, ούτε να έχει συζητηθεί με την Επιτροπή:"Η αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να γίνει με ένα rapid test, χωρίς να το έχει υποδείξει μέχρι στιγμής η Επιτροπή".