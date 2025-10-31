2025-10-31 23:13:15
Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, «Το Σόι Σου» επέστρεψε στη μικρή οθόνη με νέες ιστορίες, γνώριμα πρόσωπα και τη φιλόδοξη πρόθεση να ξανακερδίσει το κοινό που το είχε αγαπήσει. Μόνο που, όπως αποδείχτηκε στην πρεμιέρα, κάποιες φορές η νοσταλγία δεν αρκεί για να ξαναγεννήσει τη μαγεία του παρελθόντος.

Η σειρά υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα οικογενειακά sitcom της ελληνικής τηλεόρασης — έξυπνοι διάλογοι, καλογραμμένοι χαρακτήρες, και ένα καστ που δούλευε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Όμως, το χιούμορ που τότε έμοιαζε αυθεντικό και καθημερινό, σήμερα δείχνει κάπως ξεπερασμένο, εγκλωβισμένο σε μια άλλη εποχή τηλεοπτικής γραφής. Οι ατάκες μοιάζουν προβλέψιμες, οι χαρακτήρες στάσιμοι, και η ροή… σαν να μη συντονίζεται πια με το σημερινό κοινό.

Δεν λείπουν βέβαια οι στιγμές που θυμίζουν γιατί η σειρά αγαπήθηκε — η χημεία του καστ, το γνώριμο «οικογενειακό χάος» , η αίσθηση οικειότητας που ξυπνά ένα χαμόγελο. Όμως συνολικά, η πρεμιέρα έδωσε περισσότερο την αίσθηση ενός ρετρό reunion παρά μιας ζωντανής νέας αρχής.

Και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λένε: ορισμένες επιτυχίες πρέπει να μένουν όπως τις θυμόμαστε — ολοκληρωμένες, φωτεινές και αλώβητες από τον χρόνο. Το «Σόι Σου» είχε τελειώσει όμορφα, στο απόγειό του. Η επιστροφή του, δυστυχώς, έδειξε πως όταν προσπαθείς να αναβιώσεις μια εποχή που έχει φύγει, το μόνο που καταφέρνεις είναι να τονίσεις πόσο έχει αλλάξει ο χρόνος γύρω σου.

Βαθμολογία: 6/10

Ένα ζεστό αλλά άνισο comeback που μάλλον θα μας μείνει περισσότερο για τη νοσταλγία, παρά για το γέλιο.



Πηγή: tvnea.com
