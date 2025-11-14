2025-11-14 08:50:59

Το ΙΒ στα δημόσια σχολεία δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Για να σταθεί στοιχειωδώς χρειάζονται τεράστια κονδύλια για βιβλία και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς — κονδύλια που κανείς δεν σκοπεύει πραγματικά να επενδύσει. Η επίκληση των «πανεπιστημίων του εξωτερικού» ως στόχο είναι απλώς ένα επικοινωνιακό περιτύλιγμα· τα παιδιά του δημόσιου ΙΒ δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικα σχολεια, χωρίς την εξειδικευμένη, ακριβή προετοιμασία που απαιτείται.



Ο πραγματικός στόχος είναι άλλος: να ανοίξει μια πόρτα- παράκαμψη στις δύσκολες Πανελλήνιες εξετάσεις, για τις περιζήτητες φυσικά σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων. Και φυσικά, αυτή η παράκαμψη δεν θα είναι για τα παιδιά του δημόσιου ΙΒ, αλλά για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, όπου το ΙΒ λειτουργεί εδώ και χρόνια με ισχυρή χρηματοδότηση και επαγγελματική υποστήριξη.



Το μήνυμα προς τους γονείς είναι σαφές: στείλτε τα παιδιά σας στο ιδιωτικό ΙΒ, πληρώστε τα εξωφρενικά δίδακτρα και τα ακόμη πιο ακριβά ιδιαίτερα, και θα εξασφαλίσετε όχι μόνο πρόσβαση σε ξένα πανεπιστήμια, αλλά και είσοδο στα δημόσια καλά ΑΕΙ παρακάμπτοντας τον μοναδικό αξιοκρατικό μηχανισμό που έχουμε — τις Πανελλήνιες.



Έξυπνο το σχέδιο· μένει να δούμε ποιος θα πιστέψει ότι προορίζεται για τα δημόσια σχολεία. Μακάρι να κάνω λάθος; Κάνω ομως αγαπητοι φίλοι;

