2025-10-21 12:06:05
Φωτογραφία για Κώστας Τσουρός για ΣΚΑΪ: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…»
Κατά τη βραδινή του έξοδο τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, οι κάμερες συνέλαβαν τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος δεν δίστασε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τα τηλεοπτικά του σχέδια. Αναφερόμενος στην εκπομπή του στον ΣΚΑΪ και στην τηλεοπτική εικόνα μετά το τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, δήλωσε:

«Προσπαθούσε να κάνουμε με αξιοπρέπεια την εκπομπή. Δεν αγχώνομαι για την επόμενη ημέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας και ότι είναι να γίνει, θα γίνει είτε προς τη θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική. Το κανάλι θέλει να κάνουμε την εκπομπή όπως την ξέρουμε και να παρέχουμε ωραίο περιεχόμενο».

Παράλληλα, σχολίασε και το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στο πλατό της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα», όταν η Τζώρτζια Γεωργίου αποκάλυψε πως στο παρελθόν, κατά τη συνεργασία τους στο MEGA, δεν είχε περάσει καλά.

«Δεν περίμενα ότι η Τζώρτζια θα πει στον αέρα ότι δεν είχαμε ωραίο κλίμα στο MEGA. Για να το είπε θα είναι σύμφωνα με αυτά που αντιλήφθηκε. Ήμασταν δυο χρόνια μαζί, ήμασταν μια χαρά ομάδα», απάντησε ο Κώστας Τσουρός.

Πηγή: tvnea.com
