greece-salonikia

Ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε εκρηκτική αύξηση της τάξεως του 290%, ωστόσο ο αριθμός των θανάτων δείχνει σταθεροποίηση, καθώς καταγράφηκε μικρή μείωση της τάξης του 1%, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.Πρόσθεσε ότι η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει υψηλή, με αύξηση στις εισαγωγές και σταθεροποίηση ωστόσο στους σκληρούς δείκτες.Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έδειξε μείωση 4%, ο αριθμός των νέων εισαγωγών με Covid έδειξε σημαντική επιδείνωση της τάξης του 34%, ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων ανέβηκε στο 1,4.Η πανδημία της «όμικρον» βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη για τρίτη εβδομάδα, ωστόσο προς το παρόν συνεχίζεται η μείωση του ρυθμού θανάτων από την νόσο, είπε ο καθηγητής. «Υπάρχει ένα μικρό φως αισιοδοξίας ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την μαζική διασπορά που προκαλείται από την «όμικρον» και η οποία μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία κρίσιμων δομών και να αποβεί θανατηφόρα σε μη εμβολιασμένους», σημείωσε.Ο κ. Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι και σε αυτό το κύμα αναδεικνύεται η σημασία του εμβολιασμού τόσο για την ατομική μας προστασία αλλά και την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών και επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων.Για την αυριανό εορτασμό των Θεοφανίων, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας, δηλαδή μάσκα υψηλής προστασίας, ή διπλή, αποστάσεις και να κάνουν και self test πριν πάνε σε αυτές τις εκδηλώσεις.«Η καλύτερη λύση είναι, κάποιος που είναι ανεμβολίαστος να μην πάει καθόλου. Είναι μια περίοδος που όλοι πρέπει να βάλουμε την λογική και να αποφύγουμε αυτές τις συναθροίσεις», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης.Η πορεία της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδοΜέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 296 εκατ. μολύνσεις και περισσότεροι από 5,4 εκατ. θάνατοι με νόσο Covid-19 σε παγκόσμια κλίμακα. Οι νέες διαγνώσεις αυξήθηκαν κατά 83% εντός της τελευταίας εβδομάδας και καταγράφηκαν περίπου 1,8 εκατ. διαγνώσεις ανά ημέρα μεσοσταθμικά. Ο ρυθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση κατά 3% και καταγράφηκαν περίπου 5.900 θάνατοι ανά ημέρα.Στην Ευρώπη η επιδημία συνεχίζει να δείχνει δραματική επιδείνωση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Πιο συγκεκριμένα ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων παρουσιάζει αύξηση 73%, ενώ ο ρυθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση κατά 4%. Καταγράφηκαν 6 εκατ. διαγνώσεις και 20.800 θάνατοι εντός της τελευταίας εβδομάδας. Η διασπορά της επιδημίας είναι μαζική με 41 από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες να δείχνουν επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Επιδείνωση μεγαλύτερη από 30% στη διασπορά παρατηρείται σε 35 χώρες, μέτρια βελτίωση παρατηρήθηκε σε μόλις μία χώρα, τη Ρωσία.Στοιχεία για τα self testΣχετικά με την παρέμβαση δημόσιας υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με τα αντιγονικά self test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 87 εκατ. συσκευές σε περίπου 7,8 εκατ. πολίτες. Οι δηλώσεις που έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι 67 εκατ. και το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί από επαγγελματία υγείας είναι 276.000.