Αιτήσεις συμμετοχής από την Τρίτη 18/11/2025

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καλεί όλους τους εν ενεργεία δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα του Έργου SUB.8, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα και ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα ενισχύει τη διδακτική πράξη και εξοπλίζει τους εκπαιδευτικούς με σύγχρονες γνώσεις, εργαλεία και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και των νέων Προγραμμάτων Σπουδών

. Η επιμόρφωση επικεντρώνεται:στην ενίσχυση του παιδαγωγικού και επαγγελματικού ρόλου των εκπαιδευτικών.στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας που υποστηρίζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών.στη δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης.

Με 37 επιμορφωτικά προγράμματα, που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες, βαθμίδες και τομείς — Ειδική Αγωγή, Γενική & Επαγγελματική Εκπαίδευση— το SUB.8 προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πράξης, εναρμονισμένη με τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

Μια συνολική εικόνα του έργου μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/sub8/

Τι περιλαμβάνει η επιμόρφωση

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα 4 εβδομάδων, συνολικής διάρκεια 48 ωρών, διενεργείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και συνδυάζει:

24 ώρες ασύγχρονης μάθησης μέσω Moodle ΙΕΠ24 ώρες σύγχρονης μάθησης μέσω Microsoft Teams με δύο τρίωρες συνεδρίες ανά εβδομάδαΠραγματοποιείται σε ευέλικτες ζώνες συμμετοχής, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να επιλέξει ημέρες και ώρες που τον εξυπηρετούν

Η επιμόρφωση γίνεται εκτός ωραρίου, είναι προαιρετική και βασίζεται σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, με επιστημονική εποπτεία πανεπιστημιακών φορέων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ (Μητρώο): https://mitroo.iep.edu.gr

Περίοδος αιτήσεων: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, 14:00 – Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 14:00

Επιλογή συμμετεχόντων: βάσει δηλώσεων προτίμησης, με τμήματα έως 25 επιμορφούμενους/ες

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στην πρόσκληση: https://www.iep.edu.gr/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-14_prosklisi_ΕΟ4ΜΟΞΛΔ-Φ5Β.pdf

Για ερωτήματα: https://support.iep.edu.gr/open.php?topicId=30

Το ΙΕΠ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν τη σημαντική εκπαιδευτική διαδρομή — για ένα σχολείο πιο σύγχρονο, δημιουργικό και πλήρως εναρμονισμένο με τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

