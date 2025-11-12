2025-11-12 07:41:16
Φωτογραφία για Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Πραγματικές αυξήσεις που θα μένουν στην τσέπη αντί να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά θα έχουν από τον επόμενο μήνα 671.586 συνταξιούχοι, οι οποίοι, λόγω της προσωπικής διαφοράς που καταβάλλεται στις συντάξεις τους, οι αυξήσεις δεν έφταναν ποτέ στην τσέπη.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΜε την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τον μηχανισμό της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, οι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βίντεο δείχνει μηχανοδηγό τρένου να κοιμάται στα χειριστήρια ενώ οι επιβάτες ουρλιάζουν!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βίντεο δείχνει μηχανοδηγό τρένου να κοιμάται στα χειριστήρια ενώ οι επιβάτες ουρλιάζουν!
«Στο Παρά Πέντε» – Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Στο Παρά Πέντε» – Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κ. Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών»
Κ. Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών»
Συντάξεις: Ετήσιο όφελος 357 έως 1.265 ευρώ για εισόδημα 10.000 - 36.000 ευρώ [αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες]
Συντάξεις: Ετήσιο όφελος 357 έως 1.265 ευρώ για εισόδημα 10.000 - 36.000 ευρώ [αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες]
Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τους εθνικούς ημιτελικούς και τελικούς της Eurovision 2026
Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τους εθνικούς ημιτελικούς και τελικούς της Eurovision 2026
«Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»
«Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής - Ποιοι πάνε πρώτοι στο ταμείο
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής - Ποιοι πάνε πρώτοι στο ταμείο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Neotinea lactea, η γαλακτόχρους ορχιδέα!
Neotinea lactea, η γαλακτόχρους ορχιδέα!
Τα καρφιά του Τσουρού για την κατάσταση της εκπομπής...
Τα καρφιά του Τσουρού για την κατάσταση της εκπομπής...
Πρόσληψη 17 αναπληρωτών Θεολόγων
Πρόσληψη 17 αναπληρωτών Θεολόγων
Το πρώτο ρωσικό φορτηγό τρένο έφτασε στο Ιράν μέσω Καζακστάν και Τουρκμενιστάν
Το πρώτο ρωσικό φορτηγό τρένο έφτασε στο Ιράν μέσω Καζακστάν και Τουρκμενιστάν
Προγραμματισμένη διακοπή στο δίκτυο ύδρευσης του Μύτικα την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.
Προγραμματισμένη διακοπή στο δίκτυο ύδρευσης του Μύτικα την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.