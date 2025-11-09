2025-11-09 19:01:53
Φωτογραφία για Παιδιά και Covid: ο εμβολιασμός μειώνει τους σοβαρούς κινδύνους – Νέα μελέτη
Ο εμβολιασμός παιδιών και εφήβων κατά της Covid αποτελεί ένα καλό μέτρο δημόσιας υγείας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, η οποία διαπίστωσε ότι οι νεαροί ασθενείς είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα μετά τη μόλυνσή τους από τον ιό παρά να εμφανίσουν παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό.

Σε άτομα κάτω των 18 ετών, «μια πρώτη μόλυνση από Covid-19 σχετίζεται με σπάνιους αλλά σοβαρούς κινδύνους για την υγεία που επιμένουν για αρκετούς μήνες», συνοψίζει αυτή η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet Child & Adolescent Health και βασίζεται σε αναδρομικά δεδομένα από αρκετά εκατομμύρια νεαρούς Βρετανούς ασθενείς μεταξύ 2020 και 2022.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
To πηγάδι Κατρίλας: Μνημονικός τόπος του Μαχαιρά Ξηρομέρου Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
To πηγάδι Κατρίλας: Μνημονικός τόπος του Μαχαιρά Ξηρομέρου Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της - Δείτε φωτογραφίες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της - Δείτε φωτογραφίες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
Τα πολύτιμα καρύδια – Μια χούφτα ξηροί καρποί την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας ευρείας γκάμας ασθενειών
Τα πολύτιμα καρύδια – Μια χούφτα ξηροί καρποί την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας ευρείας γκάμας ασθενειών
Διαλυμένα Παιδιά
Διαλυμένα Παιδιά
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο Δευτέρα και για έναν μήνα – Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο
Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο Δευτέρα και για έναν μήνα – Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο
Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες!
Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες!
Οι ελληνικές ταινίες τρώνε τις εκπομπές...
Οι ελληνικές ταινίες τρώνε τις εκπομπές...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/11/2025)