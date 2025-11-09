2025-11-09 19:01:53

Ο εμβολιασμός παιδιών και εφήβων κατά της Covid αποτελεί ένα καλό μέτρο δημόσιας υγείας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, η οποία διαπίστωσε ότι οι νεαροί ασθενείς είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα μετά τη μόλυνσή τους από τον ιό παρά να εμφανίσουν παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό.



Σε άτομα κάτω των 18 ετών, «μια πρώτη μόλυνση από Covid-19 σχετίζεται με σπάνιους αλλά σοβαρούς κινδύνους για την υγεία που επιμένουν για αρκετούς μήνες», συνοψίζει αυτή η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet Child & Adolescent Health και βασίζεται σε αναδρομικά δεδομένα από αρκετά εκατομμύρια νεαρούς Βρετανούς ασθενείς μεταξύ 2020 και 2022.



