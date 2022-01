Γεμάτος εκπλήξεις έρχεται ο Νίκος Κοκλώνης στο Dancing With The Stars! Ο αγαπημένος παραγωγός – παρουσιαστής, μετά το Just The 2 Of Us, επιλέγει ένα ακόμη μουσικό – χορευτικό show, για να κάνει μία και μοναδική εμφάνιση, στη θέση του κριτή.

Το Dancing With The Stars έρχεται γεμάτο ευχάριστες ανατροπές, άφθονο γέλιο και πολύ χορό! Η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον πολυτάλαντο Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται στο πιο ανατρεπτικό, τηλεοπτικό ballroom τους αγαπημένους celebrities και τους παρτενέρ τους, για να παρουσιάσουν εκπληκτικές και πολύ απαιτητικές χορογραφίες! Ένταση, αγωνία αλλά και αυστηρή κριτική από τους ειδικούς Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Στέφανο Δημουλά.

Σύμφωνα με το Χαμογέλα και Πάλι, ο Νίκος Κοκλώνης θα πάρει την θέση του κριτή στο Dancing With The Stars, κρίνοντας με αυστηρότητα και πολλή αγάπη τους διαγωνιζόμενους.

