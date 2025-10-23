2025-10-23 09:02:40
Φωτογραφία για Νίκος Συρίγος: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα για να φορέσουμε κράνος, το κάνουμε για τον εαυτό μας
Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος μεταξύ άλλων σχολίασε και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα, δείχνοντάς τον σε βόλτα με τη σύντροφό του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, χωρίς να φορούν κράνος.

Η παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, θέλησε να τον ρωτήσει για το επίμαχο περιστατικό, θέτοντας αρχικά το ερώτημα: «Είχες πει συγγνώμη γι’ αυτό το περιστατικό, σωστά;»

 «Όχι, δεν έχω πει συγγνώμη. Επειδή εγώ δε θα ρίξω νερό στον μύλο της βλακείας, και όλοι κάνουμε μια δουλειά, και ο κ. Γεωργιάδης κάνει τη δική του. Συμφωνούμε μέχρι εδώ; Καταλαβαινόμαστε;» είπε ο Νίκος Συρίγος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε: «Το είχα πει κι εγώ στον αέρα. Το ότι υπάρχει ένα πολιτικό κίνητρο σε όλο αυτό. Δεν ήταν απλώς το μήνυμα του κράνους, ήταν ο Νίκος Συρίγος που κάνει μία συγκεκριμένη κριτική, και που έχει τις συγκεκριμένες συνομιλίες».


Ο Νίκος Συρίγος πρόσθεσε: «Για να το λύσουμε το θέμα μια και καλή. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα για να φορέσουμε κράνος, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Η Ελεωνόρα οδηγεί μηχανή από 14 ετών, ξέρει πολύ καλά τι είναι να φορέσεις κράνος και κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει.

Αυτή ήταν μια ειδική περίπτωση για 10 μέτρα. Αν πρέπει να φοράμε κράνος και για 10 μέτρα… Μάλλον πρέπει να φοράμε κράνος και για τα 10 μέτρα, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Αν μου πεις εσύ, πόσοι από εμάς φορούν ή όχι κράνος για 10 μέτρα. Για 10 μέτρα! Ούτε θέλω να δικαιολογηθώ, ούτε τίποτα. Επίσης, δεν θέλω να είμαι και παράδειγμα για κανέναν».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
Ανατροπή στην Κύπρο – Το ΡΙΚ διαψεύδει τα δημοσιεύματα για τη Ζόζεφιν και τη Eurovision 2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στην Κύπρο – Το ΡΙΚ διαψεύδει τα δημοσιεύματα για τη Ζόζεφιν και τη Eurovision 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νίκος Κοκλώνης: «Ξεκινάω στο OPEN - Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση - Eίναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω»
Νίκος Κοκλώνης: «Ξεκινάω στο OPEN - Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση - Eίναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω»
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
Ο Νίκος Συρίγος απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα για
Ο Νίκος Συρίγος απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα για "μπούρδες" όχι όμως σε αυτά που είπαν...
«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν αντιδρώ σε ερωτήσεις, αντιδρώ στην προπαγάνδα και στον αποπροσανατολισμό
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν αντιδρώ σε ερωτήσεις, αντιδρώ στην προπαγάνδα και στον αποπροσανατολισμό
Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
OI SSD ΔΙΣΚΟΙ ΕΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ GAMERS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
OI SSD ΔΙΣΚΟΙ ΕΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ GAMERS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης