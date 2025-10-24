2025-10-24 13:38:36
Φωτογραφία για Άδωνις Γεωργιάδης: Μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος Συρίγος είπε ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14, είναι παράνομο
Στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τα όσα ανέφερε ο Νίκος Συρίγος σχετικά με τις επίμαχες φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη πάνω σε μηχανάκι, χωρίς κράνος.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί για το περιστατικό, δίνοντας τη δική του εκδοχή και απαντώντας στις αιτιάσεις που είχαν προκύψει από τις δηλώσεις του δημοσιογράφου.

Ο υπουργός Υγείας, σε δηλώσεις του την Παρασκευή 24/10, τόνισε: " Θέλω να πω στον κύριο Συρίγο ότι δεν μίλησα για το κράνος για πολιτικούς λόγους. Είπε ότι μόνο για 10 μέτρα δεν φόρεσε κράνος. Στη μηχαχή δεν ανεβαίνεις χωρίς κράνος ... τελεία".

Λίγο αργότερα, υπογράμμισε:

"Μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος Συρίγος είπε ότι η κυρία Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14 . Στην Ελλάδα, είναι παράνομο να οδηγάς μηχανάκι από τα 14.

Έχει μια ισχυρή άποψη και κατηγορεί την κυβέρνηση για τα πάντα με τόση ένταση, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τηρεί τον Κ.Ο.Κ." συμπλήρωσε.

Πηγή: tvnea.com
Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα
Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα
Γιώργος Λιάγκας για Δέσποινα Βανδή: Θα σας πω την αλήθεια, για να το τελειώνουμε... Δεν ήρθε ποτέ ...
Γιώργος Λιάγκας για Δέσποινα Βανδή: "Θα σας πω την αλήθεια, για να το τελειώνουμε... Δεν ήρθε ποτέ ..."
