Ο Νίκος Ταχιάος τόνισε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί με αυτοματοποιημένο σύστημα και χρειάζεται αρκετές διορθώσεις ώστε να παραδοθεί τελειοποιημένο στους πολίτεςparapolitika.grΗ προσωρινή διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι εξηγήσιμη και πρόκειται για απόφαση που λήφθηκε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, όπως είπε ο Νίκος Ταχιάος στη Βουλή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ο sidirodromikanea
