Η ΕΣΗΕΑ χθες εξέδωσε ανακοίνωση – καταγγελία εναντίον του ΣΚΑΪ, με αφορμή τη δικαστική διαμάχη του σταθμού με τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρδή και Ευλαμπία Ρέβη.Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση καταδικάζει τη στάση του καναλιού, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στους δύο δημοσιογράφους και ζητά από τη διοίκηση του ΣΚΑΪ να σεβαστεί τα εργασιακά τους δικαιώματα.Παράλληλα, η ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη στήριξή της στους συναδέλφους και υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των δημοσιογράφων, απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή πίεσης ή αδικίας από εργοδότες.«Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους Γ. Κουρή και Ε. Ρέβη Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», η οποία, αντί να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρή και Ευλαμπία Ρέβη στη σημασία αυξημένης θέσης τους ως δημοσιογράφων παρουσιαστών στην εκπομπή «Στις 10», προχώρησε στην απόλυσή του συναδέλφου Γιώργου Κουρή και μάλιστα χωρίς τη γνώμη αποζημίωσης. Εξακολουθεί δε να διατηρεί σε αναστοχαστική «αργία» την Ευλαμπία Ρέβη χωρίς να της καταλογίζει.Το σύνολο των συναδέλφων μνημονεύει ότι οι απολύσεις τους δεν οφείλονται σε λόγους υπεραπασχόλησης των δημοσιογραφικών ιδιοτήτων τους, να μην αποδέχονται την υποβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων σε μία ενημερωτική εκπομπή και φρόντισαν να αναδείξουν αυτή τη θέση και στον «αέρα».Σταθερή θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Η ΕΣΗΕΑ στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρή και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους. Καλούμε τον ΣΚΑΪ να αναπροσαρμόσει, έστω και την ύστατη στιγμή, τις υποχρεώσεις του» γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η οποία προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA.Όσα είπε ο δικηγόρος των δημοσιογράφων«Είμαστε πλέον ένα βήμα πριν την κατάθεση των αγωγών τις οποίες εξετάζει σε πρώτο επίπεδο η εργατολόγος που είναι ειδική σε αυτά τα ζητήματα, η βάση των αξιώσεων είναι λίγο διαφορετική, και οι δύο αγωγές θα σταθούν πάνω στην αντισυμβατική συμπεριφορά του ΣΚΑΪ. Σε ιδιωτικές συζητήσεις προφορικές δεν είχα πρόσβαση προφανώς, αλλά έχω ενημέρωση από τους εντολείς μου, από εκεί και πέρα είχα πει ότι ο ΣΚΑΪ είπε αυτό που μετέφερε και στον κύριο Κουρδή και στην κυρία Ρέβη, είναι “ελάτε εδώ κάτι θα βρεθεί και για εσάς”.Σε καμία περίπτωση αυτό δεν εκλαμβάνεται σε πρόταση ως συμβιβαστική επίλυση μιας διαφοράς, αφού περιέχει μέσα της το στοιχείο και της απαξίωσης και υποβάθμισης. Σας είχα πει ότι η χαρακτηριστική φράση στην κυρία Ρέβη ήταν “κάτσε εδώ, μην κάνεις τίποτα, παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί να τρως και μη μιλάς”. Στην κυρία Ρέβη μεταφέρθηκε ακριβώς έτσι, καθαρά με μια διάθεση τέτοια. Η βασική φύση και των δύο είναι ότι η σύμβαση είναι ενιαία, δεν μπορείς να σταματήσεις την σύμβαση “μπλοκάκι”, την σύμβαση δηλαδή του ελεύθερου επαγγελματία, και την σύμβαση εργασίας.Και στους δύο υπάρχει αυτή η ξεχωριστή υποτιθέμενη σύμβαση μέσα στο ίδιο ωράριο και στο ίδιο εργοδότη, η οποία ήταν μόνο για το 2024-2025. Ταυτόχρονα υπάρχει με τον ίδιο εργοδότη για το ίδιο ακριβώς πράγμα η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτή δεν μπορεί να καταγγελθεί η μία και να παραμείνει η άλλη.Δεν ανανεώθηκε, το ζήτημα εδώ είναι αυτή η σύμβαση εργασίας, δεν είναι νόμιμο δικαίωμα καμίας εταιρίας να υποχρεώνει έναν εργαζόμενο να κάνει μια σύμβαση εργασίας να την μετατρέπει τις μισές κατά τις υποδοχές. Δεν προϋπήρχαν από πριν, η σύμβαση ήταν μια, το ότι ο ΣΚΑΪ θέλησε να την μετατρέψει σε δύο συμβάσεις για τους δικούς του λόγους. Δεν θέλω να το μπλέξω, τα λέω πολύ απλά» δήλωσε ο δικηγόρος, Νίκος Αγαπηνός.Πηγή: tvnea.com