2022-01-29 17:56:39
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ- ΥΜΝΟΙ (4 τραγούδια)
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ (6 θεατρικά)
ΠΟΙΗΜΑΤΑ (4 ποιήματα)
ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (11 ομιλίες- κείμενα)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (13 δραστηριότητες)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (4 δραστηριότητες)
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ : ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟ
paraklisi
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