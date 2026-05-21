2026-05-21 10:20:16

Με αφορμή την ονομαστική της εορτή, η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την ομάδα του Happy Day στον Alpha, το πρωί της Πέμπτης.



Λίγο μετά τις ευχές που αντάλλαξαν οι συντελεστές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, η παρουσιάστρια έστειλε τις δικές της θερμές ευχές στη στενή της συνεργάτιδα, η οποία απέχει τις τελευταίες εβδομάδες από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.



“Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ, θα ‘θελα πολύ να ‘μαι εκεί μαζί σας για να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ και πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι δεύτερη οικογένεια μου” σημείωσε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.



“Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Σε εσάς τα έχω πει πάρα πολλές φορές κατ’ ιδίαν. Όλοι στο κανάλι μου έχουν φερθεί, πραγματικά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό”.



“Σας ευχαριστώ πολύ, σκέφτομαι και γω και θα ήθελα σύντομα θα είμαι κοντά σας. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε παρέα όλοι μαζί” πρόσθεσε εν συνεχεία η δημοσιογράφος στον αέρα του Happy Day στον Alpha.



Πηγή: tvnea.com



