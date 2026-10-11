2026-10-11 12:32:35
Φωτογραφία για Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας στην εορτή του Αγίου Φιλίππου των σιδηροδρομικών της Θεσσαλονίκης.
Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα στο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με αφορμή την εορτή του προστάτη των σιδηροδρομικών της πόλης.Της πανηγυρικής λατρευτικής σύναξης προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, πλαισιωμένος sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Windows 11 26H2: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Windows 11 26H2: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ
Όταν χτυπούσαν καμπάνες για τον «εκτροχιασμό» του ΟΣΕ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όταν χτυπούσαν καμπάνες για τον «εκτροχιασμό» του ΟΣΕ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών τίμησε τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών τίμησε τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Με ευλάβεια και συμμετοχή πιστών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
Με ευλάβεια και συμμετοχή πιστών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή.
Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή.
Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ: Το τρένο θα έχει… καθυστέρηση.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ: Το τρένο θα έχει… καθυστέρηση.
Η Τουρκία εγκαινίασε τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τσερκεζκόι-Καπικούλε που συνδέει την Ευρώπη.
Η Τουρκία εγκαινίασε τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τσερκεζκόι-Καπικούλε που συνδέει την Ευρώπη.
Η καλέντουλα και ο κατιφές, δυό πανέμορφα λουλούδια, δυο ισχυρά φαρμακευτικά βότανα
Η καλέντουλα και ο κατιφές, δυό πανέμορφα λουλούδια, δυο ισχυρά φαρμακευτικά βότανα
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 Μετρό από 11-15/10 και από 18-22/10, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 Μετρό από 11-15/10 και από 18-22/10, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.