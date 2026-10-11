2026-10-11 12:32:35

Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα στο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με αφορμή την εορτή του προστάτη των σιδηροδρομικών της πόλης.Της πανηγυρικής λατρευτικής σύναξης προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, πλαισιωμένος sidirodromikanea

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