Αγαπητοί Συνάδελφοι,



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  στηρίζει τις αποφάσεις των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων και καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 για τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, σε συνεργασία με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών, ως πράξη σεβασμού και δικαίωσης της μνήμης των θυμάτων, και συμπαράστασης στην οδύνη των συγγενών τους.

 

 

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 


