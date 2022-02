Το Tranzalpine της Νέας Ζηλανδίας μεταφέρει τους επιβάτες σε μια πεντάωρη περιπέτεια από ακτή σε ακτήΓια τους περισσότερους από εμάς, το ταξίδι με τρένο συνδέεται με τις καθημερινές μετακινήσεις - μια ποικιλία από πολυσύχναστους σταθμούς του υπόγειου σιδηρόδρομου, στενά βαγόνια και σταθερές τιμές πεζοπορίας.Αλλά μερικά ταξίδια με τρένο αφορούν το ταξίδι, όχι τον προορισμό.Μετά από πολλή έρευνα, συγκεντρώσαμε την απόλυτη λίστα με τα πιο όμορφα ταξίδια με τρένο στον κόσμο.Το Glacier ExpressΤο Glacier Express της Ελβετίας διασχίζει 291 χιλιόμετρα εντυπωσιακού, αλπικού εδάφους Getty ImagesΠρώτα, έχουμε το Glacier Express - ένα περιστροφικό ταξίδι στις ελβετικές Άλπεις μεταξύ των ορεινών θέρετρων του Zermatt και του St. Moritz.Γνωστό ως το πιο αργό τρένο εξπρές στον κόσμο, αυτό δεν είναι μια υπηρεσία για ταξιδιώτες που θέλουν να φτάσουν στον προορισμό τους βιαστικά.Χρειάζεται κάτι περισσότερο από οκτώ ώρες συνολικά και διασχίζει 291 χιλιόμετρα εκπληκτικού, αλπικού εδάφους, περνώντας κάτω από τη σκιά του Matterhorn στο δρόμο του.Με συνεχή λειτουργία από το 1930, τα εισιτήρια ξεκινούν από 135€ για ένα ταξίδι απλής μετάβασης.The White Pass & Yukon Route RailwayΤο White Pass & Yukon Route Railway είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από οροσειρές, παγετώνες και τούνδρα Getty ImagesΔεύτερος στη λίστα μας είναι το όμορφο White Pass & Yukon Route Railway στον Καναδά.Δίπλα στην Αλάσκα, το Yukon φιλοξενεί το ψηλότερο βουνό του Καναδά , το όρος Logan, και τα μεγαλύτερα μη πολικά παγοδρόμια του πλανήτη στο Εθνικό Πάρκο Kluane - ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.Περίπου το ίδιο μέγεθος με την Ισπανία, αυτή η τραχιά έρημος φιλοξενεί περισσότερα από 160.000 καριμπού, 70.000 άλκες και 17.000 αρκούδες - οπότε φροντίστε να ετοιμάσετε τα κιάλια σας για αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μέσα από οροσειρές, παγετώνες και τούνδρες.Χρειάστηκε η εργασία 35.000 ανδρών για να χαράξουν αυτή τη διαδρομή στενού εύρους 177 χιλιομέτρων - αλλά μπορείτε να τα απολαύσετε όλα από την άνεση ενός vintage σιδηροδρομικού βαγόνι.Γραμμή ΜπέργκενΗ γραμμή Bergen συνδέει το Όσλο με την ορεινή παράκτια πόλη της Νορβηγίας Getty ImagesΣτην τρίτη θέση βρίσκεται η περίφημη γραμμή Bergen , ένας σιδηρόδρομος μήκους 496 χιλιομέτρων μεταξύ Μπέργκεν και Όσλο στη Νορβηγία.Με μια σειρά από γοητευτικά χωριά, μεγάλα φιόρδ και μπλε λίμνες, αυτή είναι η υψηλότερη σιδηροδρομική γραμμή στη Βόρεια Ευρώπη, με εκπληκτική θέα στο χιονισμένο έδαφος του σκανδιναβικού έθνους.Αν είστε αρκετά τυχεροί, μπορεί ακόμη και να δείτε το μεγαλύτερο κοπάδι άγριων ταράνδων στην Ευρώπη, που αποτελείται από περισσότερα από 9.000 ζώα.West Coast Wilderness RailwayΤο West Coast Wilderness Railway της Τασμανίας μεταφέρει τους τουρίστες σε ένα αξέχαστο ταξίδι στην ιστορία της εξόρυξης της χώρας West Coast Wilderness RailwayΤέταρτος είναι ο West Coast Wilderness Railway, ένα συναρπαστικό ταξίδι με το τρένο που καταδύεται βαθιά στην ιστορία της άγριας φύσης της Τασμανίας.Όπως πολλές από τις γραμμές τρένων στη λίστα μας, αυτό το ταξίδι 34,5 χιλιομέτρων κατασκευάστηκε στα ερείπια μιας πρώην διαδρομής εξόρυξης, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες μια μοναδική εικόνα για τον πλούτο των αρχαίων τροπικών δασών της Δυτικής Τασμανίας.Το τρένο σταματά σε διάφορους σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής, προσφέροντας περιπάτους στο τροπικό δάσος, χρυσό πανί και συνεδρίες γευσιγνωσίας άγριου μελιού για ταξιδιώτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τη μοναδική κληρονομιά της Τασμανίας.Kandy στην Ella LineΗ σειρά Kandy to Ella της Σρι Λάνκα περιβάλλεται από σμαραγδένους πράσινους λόφους, φυτείες τσαγιού και πυκνό τροπικό δάσος Getty ImagesΣτην πέμπτη, επιβιβαζόμαστε στη δραματική γραμμή τρένου της Σρι Λάνκα μεταξύ των ορεινών πόλεων Kandy και Ella.Το ταξίδι διαρκεί επτάμιση ώρες και συχνά θεωρείται το πιο γραφικό ταξίδι με τρένο στον κόσμο - και για καλό λόγο. Με σμαραγδένους πράσινους λόφους, φυτείες τσαγιού και πυκνά τροπικά δάση που περιβάλλουν τη διαδρομή, φροντίστε να κλείσετε μια θέση στην πανοραμική άμαξα για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη βόλτα σας.Σε αντίθεση με πολλές από αυτές τις εκπληκτικές διαδρομές, τα εισιτήρια για αυτό το τρένο είναι εκπληκτικά λογικά, με ένα ταξίδι μονής διαδρομής να κοστίζει μόλις 1,75 ευρώ.TranzAlpineΤο Tranzalpine είναι μια εκπληκτική υπηρεσία από ακτή σε ακτή που λειτουργεί μεταξύ Christchurch και Greymouth, Νέα Ζηλανδία The Great Journeys of New ZealandΠιάσε το καπέλο σου, γιατί κατευθυνόμαστε προς το νούμερο έξι.Καλύπτοντας 223 χιλιόμετρα σε λιγότερο από πέντε ώρες, το TranzAlpine της Νέας Ζηλανδίας είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια με τρένο στον κόσμο.Με εκπληκτική θέα σε όλους τους χώρους, αυτή η υπηρεσία από ακτή σε ακτή λειτουργεί στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας μεταξύ Christchurch και Greymouth. Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σειρά από εθνικά πάρκα πριν κατέβουν στην πρώην πρωτεύουσα εξόρυξης της χώρας.Belmond Hiram BinghamΤο Hiram Bingham μεταφέρει τους τουρίστες απευθείας στην καρδιά της αυτοκρατορίας των Ίνκας BelmondΤο επόμενο στην έβδομη θέση είναι το Belmond Hiram Bingham , ένα ταξίδι που γίνεται μια φορά στη ζωή στην καρδιά της Αυτοκρατορίας των Ίνκας.Αυτό το πολυτελές vintage τρένο μεταφέρει τους επιβάτες μεταξύ της περουβιανής πόλης Κούσκο και της ακρόπολης των Ίνκας του Μάτσου Πίτσου - καταλαμβάνοντας τις περουβιανές Άνδεις κατά τη διαδρομή.Βυθιστείτε σε μια πολυθρόνα με άμαξες σε στιλ της δεκαετίας του 1920 ή κατευθυνθείτε στο Observation Car για να παρακολουθήσετε τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από τη μεγαλύτερη οροσειρά του κόσμου. Αυτή είναι μια βόλτα με το τρένο που σίγουρα θα σας κόψει την ανάσα.Γραμμή DouroΗ γραμμή Douro ακολουθεί τον τρίτο μεγαλύτερο ποταμό της Ιβηρικής χερσονήσου προς το Pocinho, Πορτογαλία Getty ImagesΣτην όγδοη, έχουμε τη διάσημη γραμμή Douro της Πορτογαλίας - μια διαδρομή 203 χιλιομέτρων που αγκαλιάζει τον τρίτο μεγαλύτερο ποταμό της Ιβηρικής Χερσονήσου .Από τις αρχές της άνοιξης έως τα τέλη του καλοκαιριού, ανθισμένες αμυγδαλιές συνοδεύουν το τρένο στο δρόμο του νότια, διασχίζοντας 30 γέφυρες και περνώντας μέσα από 26 σήραγγες. Αυτό το ταξίδι μετρά πάνω από έναν αιώνα και σταματά σε αναρίθμητους ιστορικούς σταθμούς στο δρόμο του από την παραλιακή πόλη του Πόρτο προς το όμορφο χωριό Pocinho.Και για τους επιβάτες που θέλουν να πάρουν μια πραγματική γεύση της πορτογαλικής ζωής, το τοπικό κρασί Port είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.Belmond Royal ScotsmanΤο Belmond Royal Scotsman είναι ένα παλάτι σε τροχούς, που προσφέρει κάθε πολυτέλεια - ακόμα και ένα σπα! ΜπέλμοντΌλα τα μεγάλα ταξίδια πρέπει να τελειώσουν και η τελευταία μας στάση αξίζει σίγουρα την αναμονή.Τελευταία θα κάνουμε μια βόλτα με το Belmond Royal Scotsman - ένα ολονύκτιο πολυτελές τρένο που υπόσχεται ένα αξέχαστο ταξίδι στα απόκρημνα Highlands της Σκωτίας .Επισκεπτόμενοι κάστρα, αποστακτήρια και ιστορικές τοποθεσίες κατά μήκος της διαδρομής, αυτό το τρένο είναι το αποκορύφωμα της απόλαυσης - έχει ακόμη και το δικό του σπα!Και για τους επιβάτες που ψάχνουν να βρουν τον εσωτερικό τους Σκωτσέζο, μπορούν ακόμη και να έχουν ένα κιτ ειδικά κατασκευασμένο για αυτούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.euronews.comsidirodromikanea.blogspot.com