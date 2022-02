Ο αντιδήμαρχος της Μόσχας Maksim Liksutov ανακοινώνει το τραμ χωρίς οδηγό σε λειτουργία στα τέλη του 2022 ή αρχές του 2023Τραμ χωρίς οδηγό ενδέχεται να τεθούν σε λειτουργία σε δοκιμαστική λειτουργία στη Μόσχα στα τέλη του 2022 ή στις αρχές του 2023, δήλωσε ο Maksim Liksutov, Αντιδήμαρχος Μεταφορών της Μόσχας, στη συζήτηση Robots in the City: The Future of Megacities with Autonomous Transport, που πραγματοποιήθηκε από την κοινότητα Noôdome στη Μόσχα.Ο Maksim Liksutov υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τη νομοθεσία, γίνονται όλα για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά χωρίς οδηγό εμφανίζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.«Η κυβέρνηση της Μόσχας υποστηρίζει τις σύγχρονες ρωσικές τεχνολογίες χωρίς οδηγό. Πιστεύουμε στο μέλλον τους, αλλά είναι θέμα 10-15 ετών. Θα είναι υπέροχο εάν ασφαλείς και αξιόπιστες τεχνολογίες έρθουν νωρίτερα», - δήλωσε ο Maksim Liksutov, Αντιδήμαρχος Μεταφορών της Μόσχας.Όσον αφορά τις μεταφορές χωρίς οδηγό, η Μόσχα βασίζεται κυρίως στις σιδηροδρομικές δημόσιες συγκοινωνίες. Η Μόσχα μαζί με τη Yandex εργάζονται για το έργο του τραμ χωρίς οδηγό, που σχεδιάζεται να δοκιμαστεί από το 2022 – στην αρχή, σε αποθήκες, αργότερα τις νύχτες και τέλος – με επιβάτες. Το 80% των γραμμών του τραμ είναι ήδη διαχωρισμένες από άλλους χρήστες του δρόμου.Οι τεχνολογίες χωρίς οδηγό μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τύπους μεταφορών: στον Κεντρικό Κύκλο της Μόσχας (MCC), οι Russian Railways σχεδιάζουν να μειώσουν την πρόοδο σε 3 λεπτά ή λιγότερο χάρη στις τεχνολογίες αυτοματοποιημένου ελέγχου.«Στο μετρό της Μόσχας, η κίνηση των τρένων κατά την ώρα αιχμής είναι 80-90 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει ακόμη εταιρεία στη Ρωσία που να μπορεί να προσφέρει μια λύση για να εξασφαλίσει τέτοια πρόοδο στη λειτουργία χωρίς οδηγό. Γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μας ενδιαφέρουν πολύ», δήλωσε ο Maksim Liksutov, Αντιδήμαρχος Μεταφορών της Μόσχας.Επιπλέον, ο Sergey Sobyanin, ο δήμαρχος της Μόσχας, αποφάσισε να υποστηρίξει τα έργα για την ανάπτυξη ταξί χωρίς οδηγό. Η Δούμα της πόλης της Μόσχας (το νομοθετικό σώμα της Μόσχας) ενέκρινε επίσης την πρόταση για την εισαγωγή ενός πειραματικού νομικού καθεστώτος για τη δοκιμή των ταξί χωρίς οδηγό στην πρωτεύουσα. Ήδη το 2022, τα ταξί χωρίς οδηγό Yandex θα κυκλοφορήσουν σε ορισμένες διαδρομές.Μεταξύ άλλων, η μεταφορά χωρίς οδηγό μπορεί να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών για τις αστικές συγκοινωνίες. Δεδομένου ότι η μετάβαση στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό θα είναι ομαλή, οι οδηγοί ταξί και οι κούριερ δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά. Θα δρομολογηθούν προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαναπροσαρμογής.Ο Maksim Liksutov πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και των πεζών που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πόλη της Μόσχας βοηθά με επιθεωρήσεις στους δρόμους, παρέχει διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί αυστηροί κανόνες για τη ρύθμιση της μεταφοράς δεδομένων σχετικά με την κίνηση των μεταφορών χωρίς οδηγό και την αλληλεπίδραση των ιδρυμάτων κατά την εκτέλεση πιλοτικών έργων.«Με οδηγίες του δημάρχου Sergey Sobyanin, είμαστε από τους πρώτους που εισήγαγαν τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και υπηρεσίες στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του Face Pay, μιας εικονικής έξυπνης κάρτας Troika, της εφαρμογής πόλης που βασίζεται στις αρχές MaaS και της μετάβασης στα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν θα υπάρξει έκρηξη των μεταφορών χωρίς οδηγό στο άμεσο μέλλον, αλλά πιστεύουμε ότι οι αστικές συγκοινωνίες μπορούν να γίνουν η κινητήρια δύναμη. Ένα τραμ χωρίς οδηγό - αυτό το μέλλον είναι ρεαλιστικό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μεταφορών της Μόσχας και περιμένουμε τις τελευταίες λύσεις ρωσικής κατασκευής και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί τους στην πόλη», - δήλωσε ο Maksim Liksutov, Αντιδήμαρχος Μεταφορών.Αποστολή θέματος: Μετρό Μόσχαςsidirodromikanea.blogspot.com