2025-11-28 07:08:24

Το μετρό του Ριάντ πέτυχε ένα παγκόσμιο ορόσημο, αφού αναγνωρίστηκε επίσημα από το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες ως το μακρύτερο δίκτυο τρένων χωρίς οδηγό στον κόσμο, μήκους 176 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το SPA .qazinform.comΤο επίτευγμα αντικατοπτρίζει την ταχεία πρόοδο του Βασιλείου στην ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών.Το μετρό του Ριάντ αποτελεί μέρος του έργου δημόσιων συγκοινωνιών sidirodromikanea

