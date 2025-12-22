Χριστούγεννα 2025 στο Μετρό και το Τραμ της Αθήνας: «Ας νιώσουμε μαζί!», «Ας ευχηθούμε μαζί!», «Ας ονειρευτούμε μαζί!»
2025-12-22 14:18:43
Το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας φορούν και φέτος τα γιορτινά τους. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, οι μετακινήσεις αποκτούν διάθεση και χρώμα εορταστικό.Χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίστηκαν σε όλους τους σταθμούς του Μετρό, με τον σταθμό «Σύνταγμα», στην καρδιά του δικτύου, να ξεχωρίζει για τον λαμπερό στολισμό και το εντυπωσιακό δέντρο, ενώ για τον σταθμό « sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ