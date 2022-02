Ραδιόφωνο. Το πιο αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας παγκοσμίως, όπως αποδεικνύεται και από το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου για το 2022, που γιορτάζεται που γιορτάζεται την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, και είναι αφιερωμένη στο «Ραδιόφωνο και εμπιστοσύνη».

Το Δεύτερο Πρόγραμμα, το Τρίτο Πρόγραμμα και το Kosmos 93.6, με ειδικές εκπομπές που καλύπτουν το πολύπτυχο του ραδιοφώνου, αλλά και νέες θεατρικές ηχογραφήσεις στο «Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο», που θα μεταδώσει το εμβληματικό έργο του Ντίλαν Τόμας «Κάτω από το Γαλατόδασος», σε μετάφραση Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, μας καλούν να δώσουμε «ψήφο εμπιστοσύνης» στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο!

Τι θα ακούσουμε την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

Στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Λέξεις και νότες, σκέψεις και αισθήματα. Ιστορίες μουσικές και ιστορίες προσωπικές. Αυτό είναι το ραδιόφωνο και η Λίτσα Τότσκα ξεφυλλίζει σελίδες από την ιστορία του το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Έχει η ζωή γυρίσματα».

10:00-11:00 Η Ιωάννα Νιαώτη λέει #[email protected]Δεύτερο στο European School Radio για να ακούσουμε τι λένε οι νέοι για το ραδιόφωνο, για τις μεταμορφώσεις του ραδιοφώνου με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και, φυσικά, αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια που υμνούν το ραδιόφωνο, γιατί όπως λέει και η Unesco για τη φετινή 13η Φεβρουαρίου: Say Yes! To Radio, to Trust.

11:00-12:00 Ο Κώστας Φασουλάς, στην εκπομπή «Πάμε εκεί που λεν τραγούδια», παρουσιάζει στιγμές των ακροατών από το προσωπικό του ραδιοφωνικό ημερολόγιο. Στιγμές χιουμοριστικές, αλλά και δύσκολες, γεμάτες συναίσθημα, όπως εξάλλου είναι το ραδιόφωνο.

Στο Τρίτο Πρόγραμμα 90.9/95.6

09:00-10:00 Η Αννα Σακαλή, με «Μουσικές αφηγήσεις», μας θυμίζει μερικές στιγμές της μακράς ιστορίας του ραδιοφώνου, μαζί με την παραγωγό του Τρίτου Ράνια Βισβάρδη, με αφετηρία το 1938, τότε που ξεκίνησε πανελλαδικά η πρώτη επίσημη ραδιοφωνική εκπομπή. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Μαριανίνα Κριεζή και στα αλησμόνητα τραγούδια της «Λιλιπούπολης».

16:00–17:00 Ο Γιάννης Ευσταθιάδης, στην εκπομπή «Του κύκλου τα γυρίσματα», παρουσιάζει ένα πανόραμα της ιστορίας του ραδιοφώνου και ένα αφιέρωμα στον ήχο που συγκινεί εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Από τις πρώτες μέρες του ραδιοφώνου, με τη φωνή του Marconi και του Έντισον, η εκπομπή μέσα από εκφωνήσεις, τραγούδια, κλασικές συνθέσεις, όπερες, αλλά και συνεντεύξεις, ρεπορτάζ ακόμα και διαφημίσεις, ταξιδεύει στην Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και, βέβαια, επιστρέφει στην Ελλάδα.

O Μενέλαος Καραμαγγιώλης, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, στις 18:00, ακούει στον «Αυτόματο τηλεφωνητή» το μήνυμα «αν το ραδιόφωνο αποκαθιστά την εγγύτητα» και απαντά ότι η ραδιοφωνική διαδικασία μοιάζει να επιτρέπει με ασφάλεια στον ακροατή να διεκδικεί όσα αγαπάει, ακυρώνοντας αποστάσεις, εμπόδια, σύνορα και περιορισμούς, αποφασίζοντας να αλλάξει την ημερομηνία της μέρας που το ραδιόφωνο γιορτάζει διεθνώς από 13 σε 12Α: Για να ‘ναι σίγουρος πως καταρχήν, ραδιοφωνικά, θα πάνε όλα καλύτερα.

Την Κυριακή, στις 18:00, στο ερώτημα «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια», ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης απαντά ότι η μουσική πάει στη «ζωή που ζήσαμε ραδιοφωνώντας» και ανατέμνει μια εκπομπή που άρχισε το 1987 και συνεχίζεται απτόητη και στον επόμενο αιώνα.

22:00–24:00 Στο πλαίσιο των μεταδόσεων νέων θεατρικών ηχογραφήσεων και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο», που επιμελείται η Μάρα Καλούδη, παρουσιάζει το έργο του σπουδαίου Ουαλού ποιητή Ντίλαν Τόμας «Κάτω από το Γαλατόδασος» σε μετάφραση Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, ραδιοσκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και μουσική σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη. Με τον Δημήτρη Καταλειφό πρώτη φωνή και την Ελένη Δημοπούλου δεύτερη φωνή.

Ένα έργο γραμμένο για το ραδιόφωνο, το οποίο μεταδόθηκε πρώτη φορά από το BBC το 1954 με τον Richard Burton στην πρώτη φωνή.

Στο Kosmos 93,6 και 107







20:00-22:00 Στον «Ωκεανό του ήχου», η Θάλεια Καραμολέγκου κάνει… βουτιά στη Βόρεια Θάλασσα και επιβιβάζεται στο θρυλικό Radio Carolina, το πλωτό πειρατικό ραδιόφωνο που άλλαξε τη μουσική και το ραδιόφωνο στην Αγγλία του ’60, ενώ ακούμε και το σάουντρακ της ταινίας με θέμα το Radio Carolina, «The Boat That Rocked» (Ράδιο… Κύματα, ο ελληνικός τίτλος).

