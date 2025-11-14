2025-11-14 12:39:50
Φωτογραφία για Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος τονίζει ότι η αντιμετώπιση της νόσου αποτελεί διαρκή πρόκληση για το σύστημα υγείας, αλλά κυρίως για τους ίδιους τους ασθενείς που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά τα επίπεδα του σακχάρου, τη διατροφή τους καθώς και τις μακροχρόνιες συνέπειες της νόσου.Η έγκαιρη διάγνωση, η συνεχής παρακολούθηση και η σωστή εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών, αποτελούν τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης φροντίδας.



Σήμερα, η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν στους ασθενείς σύγχρονα εργαλεία και εφόδια, όπως καινοτόμες θεραπείες με νέα φάρμακα, προηγμένα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, εξελιγμένες συσκευές χορήγησης ινσουλίνης και ψηφιακές λύσεις που ενισχύουν την αυτοδιαχείριση και την ποιότητα ζωής

. Η αξιοποίηση των σύγχρονων αυτών ιατροτεχνολογικών επιτευγμάτων συμβάλλει στη μείωση των επιπλοκών, στη βελτίωση της ρύθμισης και στην ανεξαρτησία και ποιότητα ζωής των ασθενών.



Σε αυτό το πλαίσιο, 





....ο φαρμακοποιός - ως ο πλέον προσιτός και προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας στην κοινότητα - στηρίζει καθημερινά τον ασθενή με Σακχαρώδη Διαβήτη, παρέχοντας ενημέρωση για τις θεραπευτικές επιλογές, συμβάλλοντας στην ορθή χρήση φαρμάκων, στην εκπαίδευση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, βοηθώντας στην αναγνώριση πιθανών προβλημάτων συμμόρφωσης και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και την τακτική παρακολούθηση.



Ο Π.Φ.Σ. παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη διαρκή εκπαίδευση των φαρμακοποιών και στη συνεργασία με τους θεσμούς της Πολιτείας, τις Επιστημονικές Εταιρείες και τους Συλλόγους Ασθενών, με στόχο ένα Σύστημα Υγείας όπου ο διαβητικός ασθενής έχει ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, στη σύγχρονη στην τεχνολογία και θεραπεία.



Σε αυτή την παγκόσμια ημέρα, στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,επαναβεβαιώνοντας ότι ο ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, προσεγγίζοντας τις ανάγκες του με υπευθυνότητα, γνώση, ευαισθησία και καθημερινή φροντίδα. 

Εκ του ΠΦΣ


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η εγγραφή στην πλατφόρμα OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αφορά τα φαρμακεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η εγγραφή στην πλατφόρμα OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αφορά τα φαρμακεία
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα πολύτιμα καρύδια – Μια χούφτα ξηροί καρποί την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας ευρείας γκάμας ασθενειών
Τα πολύτιμα καρύδια – Μια χούφτα ξηροί καρποί την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας ευρείας γκάμας ασθενειών
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο»
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο»
25 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού
25 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
«Το Σόι σου»: Αυτή την ημέρα θα κάνει και επίσημα πρεμιέρα στον ALPHA
«Το Σόι σου»: Αυτή την ημέρα θα κάνει και επίσημα πρεμιέρα στον ALPHA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο σταθμάρχης ο πρώτος που έλαβε το κλητήριο θέσπισμα
Ο σταθμάρχης ο πρώτος που έλαβε το κλητήριο θέσπισμα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Γιώργος Παπαδάκης για το νέο Καλημέρα Ελλάδα: Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά
Γιώργος Παπαδάκης για το νέο Καλημέρα Ελλάδα: Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά
«Επιστροφή-έκπληξη για τα “Υπέροχα Πλάσματα”: παλιό καστ, νέοι ήρωες και νέα εποχή»
«Επιστροφή-έκπληξη για τα “Υπέροχα Πλάσματα”: παλιό καστ, νέοι ήρωες και νέα εποχή»
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...