ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΠΔΔΑθήνα, 14 Νοεμβρίου 2025Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη ΔιαβήτηΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος τονίζει ότι η αντιμετώπιση της νόσου αποτελεί διαρκή πρόκληση για το σύστημα υγείας, αλλά κυρίως για τους ίδιους τους ασθενείς που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά τα επίπεδα του σακχάρου, τη διατροφή τους καθώς και τις μακροχρόνιες συνέπειες της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση, η συνεχής παρακολούθηση και η σωστή εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών, αποτελούν τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης φροντίδας.Σήμερα, η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν στους ασθενείς σύγχρονα εργαλεία και εφόδια, όπως καινοτόμες θεραπείες με νέα φάρμακα, προηγμένα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, εξελιγμένες συσκευές χορήγησης ινσουλίνης και ψηφιακές λύσεις που ενισχύουν την αυτοδιαχείριση και την ποιότητα ζωής. Η αξιοποίηση των σύγχρονων αυτών ιατροτεχνολογικών επιτευγμάτων συμβάλλει στη μείωση των επιπλοκών, στη βελτίωση της ρύθμισης και στην ανεξαρτησία και ποιότητα ζωής των ασθενών.Σε αυτό το πλαίσιο, ο φαρμακοποιός – ως ο πλέον προσιτός και προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας στην κοινότητα – στηρίζει καθημερινά τον ασθενή με Σακχαρώδη Διαβήτη, παρέχοντας ενημέρωση για τις θεραπευτικές επιλογές, συμβάλλοντας στην ορθή χρήση φαρμάκων, στην εκπαίδευση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, βοηθώντας στην αναγνώριση πιθανών προβλημάτων συμμόρφωσης και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και την τακτική παρακολούθηση.Ο Π.Φ.Σ. παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη διαρκή εκπαίδευση των φαρμακοποιών και στη συνεργασία με τους θεσμούς της Πολιτείας, τις Επιστημονικές Εταιρείες και τους Συλλόγους Ασθενών, με στόχο ένα Σύστημα Υγείας όπου ο διαβητικός ασθενής έχει ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, στη σύγχρονη στην τεχνολογία και θεραπεία.Σε αυτή την παγκόσμια ημέρα, στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, επαναβεβαιώνοντας ότι ο ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, προσεγγίζοντας τις ανάγκες του με υπευθυνότητα, γνώση, ευαισθησία και καθημερινή φροντίδα.Εκ του ΠΦΣ