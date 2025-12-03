Ο Δήμος Αμαρουσίου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 τη φετινή Εκδήλωση – Τελετή Βράβευσης Εθελοντών, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, παρουσία του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου και της Εντεταλμένης Συμβούλου του Αυτοτελούς Γραφείου Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, Φανής Λέκκα. Το συντονισμό της συζήτησης, είχε η δημοσιογράφος Πελίνα Θεοδοσίου.Το παρών έδωσαν μέλη της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Περιφερειακοί Σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών συλλόγων της πόλης.

Χαιρετισμός Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου



Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό προς όλους τους εθελοντές, τόνισε ότι «ο εθελοντισμός στο Μαρούσι είναι καθημερινή πράξη», θυμίζοντας τη συμβολή των πολιτών σε κρίσιμες στιγμές – από τη στήριξη πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων έως τις ανθρωπιστικές αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών δομών του Δήμου, στις δράσεις υπέρ ευάλωτων ομάδων, καθώς και στην Πολιτική Προστασία, όπου οι εθελοντές αποτελούν «την επιτομή της προσφοράς». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με τους Συλλόγους της πόλης και σε φορείς όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Προσκοπικό Κίνημα.Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά όλα τα στελέχη, τους εθελοντές και τους συνεργάτες της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι «η πόλη μας προοδεύει γιατί εσείς δίνετε ζωή στις πρωτοβουλίες της».

Χαιρετισμός Εντεταλμένης Συμβούλου Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, Φανής Λέκκα



Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και διοργανώτρια της εκδήλωσης Φανή Λέκκα απηύθυνε σύντομο μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους εθελοντές. Τόνισε ότι «ο εθελοντισμός είναι η πιο καθαρή έκφραση ανθρωπιάς» και σημείωσε ότι οι νέοι που συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στις δράσεις του Δήμου αποτελούν μια ελπιδοφόρα βάση για το μέλλον της πόλης. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάζονται καθημερινά με το Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού.



Χαιρετισμούς ακόμη απηύθυναν



Σοφία Πέππα, Συνεργάτιδα και Εκπρόσωπος της Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη μετέφερε το χαιρετισμό της.



Λουκία Κεφαλογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.



Αλέξης Μαυραγάνης, Προέδρος του ΣΒΑΠ και Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Χαλανδρίου.



Μάρθα Τσιάνη Συντονίστρια Γραφείου Εθελοντισμού Βορείου Τομέα ΝΔ η οποία μετέφερε το χαιρετισμό της Πίστης Κρυσταλλίδου Γραμματέως Εθελοντισμού ΝΔ.

Ομιλητές της Εκδήλωσης – Σύντομες Παρουσιάσεις



Dr Αντώνιος Αυγερινός – Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού



Παρουσίασε το ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού και τη σημασία των εκπαιδεύσεων ετοιμότητας και πρώτων βοηθειών.



Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Περιφέρειας Αττικής



Ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στην ενίσχυση της εθελοντικής δικτύωσης και της κοινωνικής συνοχής.



Ελένη Γαζή – Ιδρύτρια & Επίτιμη Πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΕΛΙΞ



Περιέγραψε τη δράση της ΕΛΙΞ σε τοπικά και διεθνή προγράμματα εθελοντικής εργασίας, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή της νεολαίας.



Νικόλαος Μπογδάνος – Υπαρχηγός 3ου Συστήματος Προσκόπων Αμαρουσίου



Αναφέρθηκε στο καθοδηγητικό έργο των Προσκόπων και στις αξίες της υπευθυνότητας και της ομαδικότητας.



Πελίνα Θεοδοσίου – Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας «Γραμμή Ζωής»



Μίλησε για το έργο της «Γραμμής Ζωής» και τον εθελοντισμό στην υποστήριξη ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων. Συντόνισε την εκδήλωση.

Βραβεύσεις – ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Αμαρουσίου απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε φυσικά πρόσωπα, συλλόγους και ομάδες για τη διαρκή προσφορά και το κοινωνικό τους έργο.



1. Dr Αντώνιος Αυγερινός – Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού



Για το πολυδιάστατο και ανεκτίμητο έργο του, εκπροσωπώντας όλους τους Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες του ΕΕΣ.



2. Ευφροσύνη Μανιάτη



Για τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης αφοσίωσης στη διδασκαλία της ζωγραφικής και την ενεργή παρουσία της ως Εκπροσώπου Μελών των ΚΑΠΗ Αμαρουσίου.



3. Αντώνιος Ρουσσέας – Αρχηγός 1ου Συστήματος Προσκόπων Αμαρουσίου



Για το πολύτιμο έργο και την προσφορά του στην καλλιέργεια αξιών αλληλεγγύης και ομαδικότητας στους νέους.



4. Κωνσταντίνος Πευκιανάκης – Αρχηγός 2ου Συστήματος Προσκόπων Αμαρουσίου



Για την ανιδιοτελή κοινωνική συνεισφορά του και την καλλιέργεια αξιών στους νέους του Δήμου.



5. Χρήστος Τρέπας – Αρχηγός 3ου Συστήματος Προσκόπων Αμαρουσίου



Για το έργο του στη διαμόρφωση νέων με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.



6. Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών Αμαρουσίου «Αγία Μαρίνα»



Για το πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο και την καθημερινή προσφορά τους.



7. Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμαρουσίου



Για την αυταπάρνηση, την ετοιμότητα και την προσφορά τους στην πρώτη γραμμή κάθε ανάγκης.



8. Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αμαρουσίου



Για την αδιάκοπη και πολύτιμη προσφορά τους προς τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.



9. Ιωάννα Καραολάνη



Για την εθελοντική φροντίδα και την αφοσίωσή της στα αδέσποτα ζώα της πόλης.



10. Εθελοντές Αιμοδότες Δήμου Αμαρουσίου



Για τη διαχρονική προσφορά ζωής μέσω της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.



11. Νικόλαος Κρινάς



Για τη συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά του στις εκπαιδευτικές δράσεις, τις Πρώτες Βοήθειες και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες του Δήμου.



12. Νεκτάριος Καραδήμας



Για την πολύτιμη συνεισφορά του στις κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης του Δήμου.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία της Πελίνας Θεοδοσίου:

themaygeias