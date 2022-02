Καταιγίδα Γιούνις: Ξερίζωσε τη «Μηλιά του Νεύτωνα» στον Βοτανικό Κήπο του ΚέιμπριτζΚλώνος της διάσημης μηλιάς του Νεύτωνα, στον Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ξεριζώθηκε από το πέρασμα της καταιγίδας Γιούνις στη Βρετανία. Οι επιστήμονες, όμως, έχουν ακόμη δύο «αντίγραφα» του ιστορικού δένδρου, κάτω από το οποίο ο μύθος θέλει τον Νεύτωνα να συλλαμβάνει την θεωρία της βαρύτητας.Μπορεί κάποιος να μην θυμάται τι ακριβώς λέει ο νόμος, όμως όλοι θυμούνται τη δημοφιλή αυτή ιστορία, σύμφωνα με την οποία ο Ισαάκ Νεύτων ανακάλυψε την βαρύτητα κάτω από μια μηλιά, όταν ο καρπός της έπεσε στο κεφάλι του.

1/8 We’ve just lost our “Newton’s Apple Tree” to Storm Eunice (gravity is such a downer, arf arf). It was planted in 1954, so has stood at the Brookside entrance @CUBotanicGarden for 68 years. An iconic tree, and sad loss. But what does it mean to be “Newton’s Apple Tree”? … a tinanantsou.blogspot.gr