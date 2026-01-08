2026-01-08 15:35:03
Φωτογραφία για Βρετανία: Χιλιάδες σιδηροδρομικοί υπάλληλοι προετοιμάζονται για την καταιγίδα Γκορέτι
Τα δρομολόγια των τρένων σε πολλά μέρη της Βρετανίας μειώνονται καθώς πλησιάζει η καταιγίδα Γκορέτι.railnews.mobiΥπάρχουν πορτοκαλί προειδοποιήσεις για χιονόπτωση που επηρεάζουν την Ουαλία, τα Μίντλαντς, τη Νοτιοδυτική Αγγλία και το Γιορκσάιρ και Χάμπερ, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση για ανέμους έχει εκδοθεί για την Κορνουάλη, όπου οι ριπές ανέμου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 145 χλμ./ώρα (90 μίλια/ sidirodromikanea
