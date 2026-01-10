2026-01-10 09:10:16

Η καταιγίδα Γκορέτι προκάλεσε σφοδρούς ανέμους, πυκνό χιόνι και διακοπές στις μεταφορές σε όλη τη βόρεια Ευρώπη την Παρασκευή, μετά από μια εβδομάδα παγετού. Χιλιάδες σπίτια έχασαν την ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν δρομολόγια και οι σιδηροδρομικές εταιρείες σταμάτησαν τα δρομολόγια, καθώς οι αρχές σε αρκετές χώρες εργάζονται για τον περιορισμό των ζημιών και την αποκατάσταση sidirodromikanea

