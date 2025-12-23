Η επιλογή φυτών σε έναν κήπο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Ένα φυτό μπορεί να είναι εντυπωσιακό, αλλά αν δεν ταιριάζει στον χώρο, στις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν ή στον τρόπο ζωής σας, σύντομα θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά χαρά. Αφιερώστε λοιπόν αρκετό χρόνο στον αρχικό σχεδιασμό εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που μπορεί να κάνουν ένα είδος κατάλληλο ή μη για το σημείο που επιθυμείτε να το τοποθετήσετε.







Λάβετε υπόψη τις συνθήκες ηλιοφάνειας και τον αέρα

Το πρώτο και πιο βασικό κριτήριο είναι η έκθεση κάθε φυτού στον ήλιο. Πριν επιλέξετε φυτά, παρατηρήστε πόσες ώρες ήλιο δέχεται κάθε σημείο του κήπου μέσα στην ημέρα. Φυτά που τοποθετούνται σε λάθος συνθήκες δύσκολα ευδοκιμούν, όσο όμορφα κι αν είναι αρχικά.



Εκτός της ηλιοφάνειας και οι συνθήκες του αέρα επηρεάζουν σημαντικά πολλά είδη φυτών, με κάποια από τα πιο δημοφιλή καλλωπιστικά διαθέτουν ελάχιστη αντοχή στον βοριά ή στον έντονο θερμό αέρα.

Για κήπους με πολλές ώρες ηλιοφάνειας στραφείτε κυρίως σε Μεσογειακά είδη όπως Ελιά, Γεράνι, Λεβάντα, Δεντρολίβανο κλπ.

Σε κήπους ή σημεία με σκιά επιλέξτε ανάμεσα σε πάρα πολλά ανθοφόρα ή μη που ανήκουν στα σκιόφυτα όπως πχ Φτέρη, Σεφλέρα, Κλίβια, Ωραιόφυλλο, Γαρδένια, Βιγόνια κλπΑν ο έντονος αέρας είναι το πρόβλημα σε κάποια σημεία του κήπου επιλέξτε για αυτά Κωνοφόρα, Αγγελική, Πικροδάφνη ή ανθεκτικά πολυετή αναρριχώμενα όπως Γιασεμί, Αγιόκλημα, Ρυχόσπερμα, όλα τους είδη που δεν απαιτούν καμιά ιδιαίτερη φροντίδα.Επιλέξτε φυτά με βάση τη χρήση του χώρου

Ένας κήπος που χρησιμοποιείται καθημερινά, ειδικά αν ο χώρος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, χρειάζεται ανά σημεία φυτά που δεν εμποδίζουν την κίνηση και τις δραστηριότητες σε αυτόν. Αντίθετα, φυτά με έντονη ανάπτυξη ταιριάζουν καλύτερα σε σημεία που λειτουργούν περισσότερο ως γενικό φόντο του κήπου και συνήθως περιμετρικά των μη φυτεμένων περιοχών.

Για χώρους καθιστικού ή περάσματα, επιλέξτε χαμηλούς θάμνους όπως Πυξάρι, Λεβαντίνη, Λουσίντουμ και γενικά πράσινα είδη που δεν ρίχνουν τα φύλλα τους και με το κατάλληλο κλάδεμα μπορούν να διαμορφωθούν στο επιθυμητό μέγεθος, όπως και μικρής ή μέτριας ανάπτυξης φυτά σε γλάστρες.



Για περιμετρικά σημεία είδη όπως Πικροδάφνη, Λιγούστρο, Φωτίνια όπως και πολυετή αναρριχώμενα πχ Γιασεμί, Τριανταφυλλιές, Αγιόκλημα κλπ δημιουργούν φυσικά όρια και φράχτες και "γεμίζουν" την γενική εικόνα ενός κήπου.

Σκεφτείτε τη συντήρηση που μπορείτε να προσφέρετε

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η επιλογή φυτών που απαιτούν περισσότερη φροντίδα από αυτή που μπορούμε ή θέλουμε να προσφέρουμε στον κήπο μας. Ακόμη και σε κήπους αισθητά μειωμένης φρόντιδας, άνυδρους κλπ τα φυτά απαιτούν κατά εποχές κάποιες στοιχειώδεις κηπουρικές εργασίες.

Ανθεκτικές επιλογές χαμηλής συντήρησης είναι τα Παχύφυτα, τα Γεράνια, τα αρωματικά Βότανα (Λεβάντα, Θυμάρι κλπ) γενικά τα ξηρόφυτα όπως και πολλά πράσινα μη ανθοφόρα είδη και αγρωστώδη.



Αντίθετα τα περισσότερα "ευγενή" πολυετή καλλωπιστικά όπως Τριανταφυλλιά, Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία κλπ θα χρειαστούν συστηματικές λιπάνσεις και κλαδέματα σε συγκεκριμένες εποχές.



Χαμηλής συντήρησης επιλογή για να προσθέσετε σε έναν κήπο ζωντάνια και χρώμα είναι βεβαίως και όλα τα ετήσια εποχιακά (ανοιξιάτικα ή καλοκαιρινά) που κατά κανόνα δεν θα χρειαστούν παρά μόνο πότισμα και σε μικρούς κήπους μπορούν να τοποθετηθούν και σε γλάστρες.

Λάβετε υπόψη το μέγεθος και την τελική ανάπτυξη των φυτών

Πολλά φυτά δείχνουν μικρά στο φυτώριο αλλά μεγαλώνουν σημαντικά με τον χρόνο. Αν δεν προβλέψετε η θέση τους να είναι η κατάλληλη για το τελικό τους μέγεθος τότε ίσως σύντομα ο κήπος σας θα δείχνει υπερφορτωμένος και ο ελεύθερος χώρος θα μειωθεί σημαντικά.

Για μικρούς κήπους ή αυλές, εκτός από είδη χαμηλής ανάπτυξης, προτιμήστε και τις νάνες ποικιλίες σε θάμνους ή και δέντρα.

Δημιουργήστε συνοχή και όχι συλλογή φυτών

Ένας κήπος λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει οπτική συνοχή, ενώ ταυτόχρονα η φύτευση παρεμφερών ειδών με παρόμοιες ανάγκες απλουστεύει κατά πολύ την γενική φροντίδα του κήπου. Επιπρόσθετα η επιλογή υπερβολικά πολλών διαφορετικών φυτών χωρίς κοινά χαρακτηριστικά, εντελώς διαφορετικής μορφολογίας κλπ δημιουργεί αίσθηση οπτικής "ακαταστασίας".

Επιλέξτε ομάδες φυτών με παρόμοια υφή ή χρώμα ενώ ένα "τρυκ" για ένα απόλυτα συνεκτικό αποτέλεσμα είναι η ανά σημεία χρήση διαφορετικών ποικιλιών και αποχρώσεων του ίδιου είδους.



Για ιδιαίτερης όψης και μεγάλης ανάπτυξης φυτά όπως για παράδειγμα το Πουλί του Παραδείσου, μια ιδιαίτερης ποικιλίας Τριανταφυλλιά κλπ επιλέξτε ελεύθερα σημεία όπου τα φυτά πραγματικά θα αναδεικνύονται χωρίς να "πνίγονται" από άλλα μεγάλης ανάπτυξης είδη.











