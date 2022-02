Μέχρι στιγμής ο Νίκος Κοκλώνης με τη «Barking well media» δραστηριοποιείται στον ALPHA και στο Mega με διάφορες εκπομπές όπως «Super Κατερίνα», «Χαμογέλα και πάλι», «Τι λες τώρα», «Just the two of us», «Chart show», «Celebrity game night», «Total black out», «Η τέλεια απόδραση».

Αυτό που ακούγεται έντονα είναι πως «ψήνεται» συνεργασία και με τον ΑΝΤ1, στο οποίο υπήρξε με το «Celebrity travel» της σεζόν 2017-2018. Και αυτό καθώς το κανάλι του Αμαρουσίου έχει βολιδοσκοπηθεί από την εταιρεία παραγωγής, ώστε να αναλάβει ένα νέο γυναικείο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο για την απογευματινή ζώνη του Σαββατούριακου. Μάλιστα, μία από αυτές τις προτάσεις αφορούν το δίδυμο Αλεξάνδρα Παναγιώταρου-Κατερίνα Στικούδη, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις και με άλλα πρόσωπα από την εταιρεία προς τον ΑΝΤ1.

Πηγή: Χρήστος Κούτρας-Καλύτερα δεν γίνεται

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM