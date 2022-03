Μια πινακίδα στο Gare de l'Est στο Παρίσι που κατευθύνει τους Ουκρανούς πρόσφυγες σε ένα κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στον σταθμό που προσφέρει τρόφιμα και άλλη βοήθεια.Λίζα ΜπράιαντΓια την Αναστασία και τη Μαρία Σταροζίτσκα, η πτήση από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία τελειώνει εδώ — σε έναν πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στο βορειοανατολικό Παρίσι, όπου τα περιστέρια λιάζονται στον απογευματινό ήλιο.«Είμαστε με χειμωνιάτικα ρούχα και ερχόμαστε στο Παρίσι και όλα είναι καλοκαιρινά ρούχα», αστειεύεται η Αναστασία Σταροζίτσκα για τον απίστευτα ζεστό καιρό, λίγα λεπτά μετά την αποβίβαση από το τρένο από τη Στουτγάρδη με τη μητέρα της.«Πρέπει να γελάμε», προσθέτει.Μητέρα-κόρη σκηνοθέτες Μαρία και Αναστασία Σταροζίτσκα, που εγκατέλειψαν το σπίτι τους στο Κίεβο και μόλις έφτασαν στο Παρίσι. (Lisa Bryant/VOA)Ήταν ένα μαραθώνιο ταξίδι για τους δύο Σταροζίτσκα, και τους δύο σκηνοθέτες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους το Κίεβο πριν από δύο εβδομάδες, αφού η Ρωσία άρχισε να βομβαρδίζει την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του κύριου τηλεοπτικού της πύργου. Πρώτα, πήγαν στη δυτική πόλη Lviv — μετά στην Πολωνία, στη Γερμανία και τώρα στη Γαλλία, όπου θα μείνουν με φίλους στο Παρίσι.«Οι φίλοι μας θα μας βοηθήσουν για ίσως μια ή δύο εβδομάδες», λέει η μητέρα Μαρία. «Μετά από αυτό, ονειρευόμαστε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει».Ένα αυτοσχέδιο κέντρο υποδοχής του Ερυθρού Σταυρού για τους Ουκρανούς που φτάνουν στο Gare de l'Est στο βόρειο Παρίσι. (Lisa Bryant/VOA)Αυτό φαίνεται όλο και πιο απίθανο, καθώς οι μάχες εντείνονται και διευρύνονται στην πατρίδα τους. Ήδη τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Πολλοί έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες. Αλλά όλο και περισσότερο άλλοι, όπως οι Starozhiskas, πιέζουν προς τα δυτικά - σε μέρη όπως η Γαλλία, φιλοξενώντας τώρα περίπου 13.000 νέες αφίξεις και όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι έτοιμη να δεχτεί 100.000 ή περισσότερες.«Θα προστατέψουμε αυτούς που φθάνουν στο έδαφός μας», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη, καθώς επισκέφθηκε ένα κέντρο υποδοχής Ουκρανών προσφύγων στη δυτική Γαλλία.Κινητοποίηση υποστήριξηςΣτο Παρίσι, φιλανθρωπικές οργανώσεις και τοπικοί αξιωματούχοι κινητοποιούνται για να ανταποκριθούν στην εισροή. Ο γαλλικός σιδηρόδρομος SNCF, όπως και άλλοι στην Ευρώπη, παρέχει στους πρόσφυγες δωρεάν μεταφορά.Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που περιμένουν να χαιρετίσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες που φτάνουν με το τρένο στο Gare de l'Est στο Παρίσι. (Lisa Bryant/VOA)Στο σιδηροδρομικό σταθμό Gare de l'Est, εργαζόμενοι του Γάλλου Ερυθρού Σταυρού υποδέχονται τους νέους αφίξεις καθώς κατεβαίνουν από τα τρένα και τους κατευθύνουν σε ένα αυτοσχέδιο κέντρο υποδοχής που προσφέρει φαγητό και άλλη βοήθεια.Η εργαζόμενη στον Ερυθρό Σταυρό Elodie Esteve στο σιδηροδρομικό σταθμό Gare de l'Est. Η ανθρωπιστική ομάδα συνεργάζεται με αξιωματούχους της πόλης του Παρισιού και άλλους φορείς για να βοηθήσει στην υποστήριξη των νέων προσφύγων. (Lisa Bryant/VOA)«Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εξαντλημένοι», λέει η Elodie Esteve, του Γαλλικού Ερυθρού Σταυρού. «Είμαστε εδώ για να τους καλωσορίσουμε, να τους πούμε ότι είναι εντάξει, ότι είναι ασφαλείς και να τους προσανατολίσουμε ανάλογα με το τι σκοπεύουν να κάνουν μετά».Υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ της σημερινής υποδοχής και της μικτής απάντησης της Ευρώπης στην τελευταία μεγάλη εισροή αιτούντων άσυλο. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που έστησαν φραγμούς εναντίον των Σύριων, των Αφρικανών και άλλων που έφτασαν στις πόρτες τους το 2015, υποδέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό τους Ουκρανούς με ανοιχτές αγκάλες.Ο Gare de l'Est, ένας από τους δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Παρίσι όπου φτάνουν Ουκρανοί πρόσφυγες. (Lisa Bryant/VOA)Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του IFOP έδειξε ότι το 80% των Γάλλων —και περίπου εννέα στους 10 Γερμανούς και Πολωνούς— υποστηρίζουν ότι οι χώρες τους φιλοξενούν τουλάχιστον μερικούς από τους πρόσφυγες. Αντίθετα, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι λιγότεροι από τους μισούς Γάλλους ήταν πρόθυμοι να καλωσορίσουν τις αφίξεις του 2015.«Θέλω να βοηθήσω, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται, και είναι προφανώς στενοχωρημένοι και χαμένοι», είπε ένας νεαρός Λιθουανός ονόματι Viva, ο οποίος βρέθηκε στο Gare de l'Est για να γίνει εθελοντής ως ρωσόφωνος μεταφραστής. «Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».Η Natalia Palubniak, μια γηγενής Ουκρανή που ζει τώρα στο Παρίσι, προσφέρεται τώρα εθελοντικά στον Ερυθρό Σταυρό για να βοηθήσει στη μετάφραση των νεοαφιχθέντων προσφύγων.Σε κοντινή απόσταση, η Natalia Palubniak φόρεσε για πρώτη φορά μια λευκή ρόμπα με το λογότυπο του Ερυθρού Σταυρού. Με καταγωγή από τη δυτική Ουκρανία, που τώρα ζει κοντά στο Παρίσι, προσφέρεται επίσης εθελοντικά να μεταφράσει για τις νέες αφίξεις.«Έχω ήδη βοηθήσει, δίνω χρήματα, αλλά αυτό το κέντρο είναι η κλήση μου», είπε η Palubniak, η οποία επέστρεψε πρόσφατα στην πατρίδα της για να μεταφέρει την ηλικιωμένη μητέρα της στην Πολωνία. Ο αδερφός της, που ζει στο Σικάγο, έχει επίσης επιστρέψει στο σπίτι, για να βοηθήσει στην ανθρωπιστική ανταπόκριση.«Είναι αδύνατο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Palubniak. «Είναι τόσο αγχωτικό».Για τους Σταροζίτσκας, ο πόλεμος στην Ουκρανία μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός.«Είναι μια περίεργη κατάσταση, απλώς να ταξιδεύεις σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας ενός παράξενου άντρα εναντίον του κόσμου», είπε η Αναστασία Σταροζίτσκα, αναφερόμενη στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.Η ομάδα μητέρας-κόρης σκηνοθέτησε νωρίτερα το «The War of Chimeras», ένα σχεδόν ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση του 2014 στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, που προβλήθηκε σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά φεστιβάλ κινηματογράφου.Ο πρώην φίλος της Αναστασίας Σταροζίτσκα, που έπαιξε στην ταινία, παλεύει ξανά για την Ουκρανία. Ο πατέρας και ο παππούς της βρίσκονται καταφύγιο στη δυτική Ουκρανία, καθώς οι άνδρες σε ηλικία μάχης απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα.Είναι σίγουρη ότι και αυτή θα επιστρέψει — σημειώνοντας με χαμόγελο, ότι το ψυγείο τους στο Κίεβο εξακολουθεί να είναι εφοδιασμένο με τρόφιμα.«Ναι φυσικά», λέει όταν επέστρεψε στο σπίτι. «Χρειαζόμαστε μόνο νίκη»