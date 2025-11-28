2025-11-28 06:58:52

Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι όπως αθώος είχε κριθεί και ο οδηγός της ντριζας που είχε χρησιμοποιήσει την παρακαμπτήριο το προηγούμενο βράδυ.lamiafm1.grΑπό τύχη δεν είχαμε θρηνήσει θύματα τον Αύγουστο του 2018 μέσα στο σταθμό του ΟΣΕ στη Λαμία όταν αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε επειδή ήταν αλλαγμένες οι ράγες και ο συρμός έπεσε πάνω σε μια αποθήκη. Από το ατύχημα είχε τραυματιστεί η συνοδός του τρένου sidirodromikanea

