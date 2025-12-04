2025-12-04 20:30:26
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος- Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε στις 18:12 στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος.Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το
H τσοπάνισσα του Ξηρομέρου: Η αφανής ηρωίδα της υπαίθρου. Μια ζωή λιτή, σκληρή, αξιοπρεπή
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC56 αναχώρησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με 160 λεπτά καθυστέρηση.
