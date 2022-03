Αεροφωτογραφία της κατασκευής γραμμής τρένου στην καρδιά της Μπανγκόκ, ΤαϊλάνδηΤους τελευταίους 12 μήνες, 276 έργα κατασκευής σιδηροδρόμων ξεκίνησαν, με συνολικό κόστος άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός είναι περίπου παρόμοιος με τον αριθμό των έργων κατασκευής σιδηροδρόμων που ξεκίνησαν το 2020 (278), αν και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι ελαφρώς μειωμένες - 502,3 δισ. $ το 2021 σε σύγκριση με 506,5 δισ. $ το προηγούμενο έτος.Του Πήτερ ΝίλσονΔεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ασία κυριαρχεί στη λίστα των έργων κατασκευής σιδηροδρομικών μεταφορών , με την Κίνα να έχει την πιο σημαντική θέση με 58 έργα συνολικά πέρυσι – πάνω από το 20% του παγκόσμιου συνόλου.Ο πιο συνηθισμένος τύπος σιδηροδρομικών έργων κατασκευής που ξεκίνησαν τον περασμένο χρόνο ήταν έργα μαζικής μεταφοράς ή μετρό. Το ένα τρίτο όλων των σιδηροδρομικών έργων σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν έργα μαζικής μεταφοράς ή μετρό, με συνολική δαπάνη άνω των 221 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Από τα δέκα πιο ακριβά έργα σιδηροδρομικής κατασκευής του 2021, οκτώ βρίσκονται στην Ασία – δείχνοντας την πείνα της ηπείρου για σιδηροδρομικά μεγάλα έργα. Τα μισά από τα δέκα πιο ακριβά έργα κατασκευής σιδηροδρόμων το 2021 αφορούν σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, όλα στην Ασία.Έτσι, εδώ είναι τα δέκα πιο ακριβά έργα κατασκευής σιδηροδρομικών μεταφορών που ξεκίνησαν το 2021.Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας Don Mueang–Suvarnabhumi–U-Tapao, Ταϊλάνδη: 7,2 δισεκατομμύρια δολάριαΗ κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, μέσω του κρατικού σιδηροδρόμου της Ταϊλάνδης, κατασκευάζει μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μπανγκόκ και Ραγιονγκ στην Ταϊλάνδη. Αυτό το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μήκους 220 χιλιομέτρων από την Μπανγκόκ στο Rayong. Θα συνδέει τα διεθνή αεροδρόμια Don Mueang, Suvarnabhumi και U-Tapao.Η σιδηροδρομική γραμμή περιλαμβάνει σιδηροδρομική σύνδεση 29 χιλιομέτρων, από το σταθμό Phaya Thai BTS στο κέντρο της Μπανγκόκ μέχρι το αεροδρόμιο Suvarnabhumi στην επαρχία Samut Prakan. Περιλαμβάνει επίσης το Airport Rail Link Extension, μια διαδρομή μήκους 21 χιλιομέτρων, από το σταθμό Phaya Thai στο αεροδρόμιο Don Mueang. Επιπλέον, θα υπάρχει μια διαδρομή μήκους 170 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Suvarnabhumi προς το αεροδρόμιο U-Tapao στην επαρχία Rayong, που θα ονομάζεται Intercity Line.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 10 σταθμών, ένα τμήμα διπλής τροχιάς και συντήρηση κτιρίων και διαδρόμων. Περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση μηχανών έλξης και εξοπλισμού, σημάτων και συστημάτων ασφαλείας. Τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες του έργου με προγραμματισμένη ολοκλήρωση τον Αύγουστο του 2025.Γραμμή 15 του μετρό Chongqing, Κίνα: 7,6 δισ. $Η Chongqing Rail Transit Co. κατασκευάζει μια σιδηροδρομική γραμμή μετρό μήκους 71,53 χιλιομέτρων από το σταθμό Cengjia West έως τον σταθμό Liangjiang Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της πόλης στο Chongqing της Κίνας. Το έργο σχεδιάζει την επέκταση των υφιστάμενων αστικών σιδηροδρομικών συστημάτων και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού στην περιοχή.Το έργο Chongqing Metro Line 15 περιλαμβάνει την κατασκευή 25 σταθμών, αιθουσών ελέγχου και χώρων στάθμευσης. Θα εγκατασταθούν επίσης συστήματα ασφαλείας, συστήματα φωτισμού και ηλεκτρικός εξοπλισμός.Το έργο αναπτύσσεται σε δύο φάσεις. Η Φάση Ι και η Φάση ΙΙ θα κατασκευάσουν σιδηροδρομικές γραμμές μετρό μήκους 38,73 και 32,8 χιλιομέτρων, αντίστοιχα. Από τον Νοέμβριο του 2021 η κατασκευή και των δύο φάσεων του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας Xi'an–Yan'an, Κίνα: 8 δισεκατομμύρια δολάριαΗ Xicheng Passenger Specialist Shaanxi Co. κατασκευάζει μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει το Xi'an και το Yan'an στο Shaanxi της Κίνας. Μόλις ολοκληρωθούν, τα τρένα θα έχουν σχεδιαστική ταχύτητα 350 χλμ/ώρα, με χωρητικότητα 30 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μήκους 287,1 χιλιομέτρων, με ταχύτητα 350 χλμ/ώρα μεταξύ Xi'an και Yan'an. Περιλαμβάνει την κατασκευή 11 σταθμών, εξέδρων, γεφυρών και σηράγγων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την κατασκευή διοικητικού χώρου και την εγκατάσταση συστημάτων και εξοπλισμού σηματοδότησης και ασφάλειας.Ως σύμβουλος σχεδιασμού ορίστηκε η China Railway Design Group Co. Η κατασκευή του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας Xi'an–Yan'an ξεκίνησε τον Μάιο του 2021Chennai Metro Rail Phase II, Ινδία: $8,4 διςΗ Chennai Metro Rail Ltd αναλαμβάνει την κατασκευή γραμμής μετρό στο Chennai του Ταμίλ Ναντού της Ινδίας. Η περιοχή της Μητρόπολης Chennai έχει αυξηθεί ραγδαία και ο όγκος της κυκλοφορίας στους δρόμους έχει επίσης αυξηθεί. Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους της περιοχής.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 119 χιλιομέτρων σιδηροδρομικής γραμμής, με 127 σταθμούς σε τρεις διαδρόμους.Ο Διάδρομος-ΙΙΙ περιλαμβάνει την κατασκευή διαδρομής 45,8 χιλιομέτρων από το Madhavaram έως το SIPCOT, με 49 σταθμούς. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μιας δίδυμης σήραγγας μήκους 12 χιλιομέτρων από τον σταθμό Kellys έως τον κόμβο της οδού Taramani. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την κατασκευή διαφραγματικών τοίχων του κιβωτίου του σταθμού και δομών εισόδου και εξόδου των σταθμών μετρό Chetpet, Royapettah Govt Hospital και Thiruvanmiyur.Το Corridor-IV συνεπάγεται την κατασκευή μιας διαδρομής 26,1 χιλιομέτρων από το Lighthouse μέχρι την παράκαμψη Poonamallee, με 30 σταθμούς. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μιας υπερυψωμένης οδογέφυρας 8 χιλιομέτρων με εννέα υπερυψωμένους σταθμούς του μετρό που ξεκινούν από το Power House έως το Porur Junction. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υπερυψωμένου διαδρόμου που περιλαμβάνει 4 χιλιόμετρα διώροφης κατασκευής.Το Corridor-V περιλαμβάνει την κατασκευή μιας διαδρομής 47 χιλιομέτρων από το Madhavaram έως το Sholinganallur, με 48 σταθμούς. Περιλαμβάνει την κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών μήκους 150 μέτρων, πεζοδρόμων και οδογέφυρες. Περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση σιδηροδρομικών γραμμών, την εγκατάσταση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας.Maryland Purple Line, ΗΠΑ: $9,3 διςΤο Υπουργείο Μεταφορών του Μέριλαντ και η Διοίκηση Διέλευσης του Μέριλαντ κατασκευάζουν από κοινού το έργο μωβ γραμμής στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Το έργο είναι ένα από τα 50 έργα υποδομής προτεραιότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ που αναφέρονται στο έγγραφο «Λίστα Προτεραιοτήτων: Έργα Έκτακτης Ανάγκης και Εθνικής Ασφάλειας».Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός συστήματος μεταφοράς ελαφρού σιδηροδρόμου μήκους 25,75 χιλιομέτρων μεταξύ της Bethesda, της κομητείας Montgomery και του New Carrollton, της κομητείας του Prince George.Το έργο Maryland Purple Line θα κατασκευάσει επίσης 21 σταθμούς, υποδομές και υπερκατασκευές τροχιάς, σήραγγες, αποθήκες και κτίρια εργαστηρίων επισκευής-συντήρησης. Περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση πυροσβεστικών συστημάτων, ηλεκτρικών οργάνων, φωτισμού, κατασκευών εναέριας σήμανσης, σιδηροδρομικών γραμμών και συστήματος εκκένωσης αέρα.Σύστημα μετρό Μπογκοτά, Κολομβία: 9,6 δισ. δολάριαΗ Metro De Bogota, ένα όχημα ειδικού σκοπού της κυβέρνησης της πόλης της Μπογκοτά, αναλαμβάνει την κατασκευή συστήματος ταχείας σιδηροδρομικής μεταφοράς στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος του 60ετούς ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου κινητικότητας της Μπογκοτά. Το σχέδιο περιλαμβάνει το μετρό, το δίκτυο λεωφορείων Transmilenio και τα προαστιακά τρένα για να φτάσετε στις κοντινές πόλεις.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός συστήματος μετρό μήκους 47 χιλιομέτρων, σηράγγων, γέφυρας, 34 σιδηροδρομικών σταθμών του μετρό και βοηθητικού δρόμου 33 χιλιομέτρων. Συνεπάγεται επίσης την τοποθέτηση ενός εύρους τροχιάς 1.435 mm και την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών και συστημάτων ελέγχου κινητικότητας.Η πρώτη φάση θα συνδεθεί από το Portal de las Américas με το Calle 72. Θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή του μετρό μήκους 23,96 χιλιομέτρων, με 16 σταθμούς. Η Φάση Ι έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το 2028. Η δεύτερη φάση θα συνδέει Βόρεια του Calle 72 και του Calle 127 με μια σιδηροδρομική γραμμή μήκους 26,2 km και 19 σταθμούς. Η Φάση ΙΙ έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το 2033.Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας Honam, Νότια Κορέα: $10 διςΗ Αρχή Σιδηροδρομικού Δικτύου της Κορέας κατασκευάζει το σιδηροδρομικό έργο υψηλής ταχύτητας Honam , που συνδέει το Osang με το Mokpo μέσω Gwangju στη Νότια Κορέα. Το έργο ελπίζει να μειώσει την οδική συμφόρηση από το Osang στο Mokpo και να αυξήσει το μερίδιο των σιδηροδρόμων στην αγορά επιβατηγών ταξιδιών στο 12,3%.Η διαδρομή υψηλής ταχύτητας προς το Mokpo θα μοιράζεται τις υπάρχουσες γραμμές Σεούλ-Μπουσάν προς Osang. Από εκεί θα κατευθυνθεί νοτιοδυτικά για 230 χλμ για να φτάσει στο Μόκπο. Ορισμένα τμήματα θα εκτελούνται παράλληλα με την υπάρχουσα συμβατική σιδηροδρομική διαδρομή Honam, η οποία διαρκεί 2 ώρες 58 λεπτά για να ταξιδέψει από τη Σεούλ στο Mokpo.Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μήκους 182,3 χιλιομέτρων μεταξύ Osang και Gwangju. Η Φάση ΙΙ περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής 49 χιλιομέτρων από το Hyangnam (κοντά στο Suwon και το Hwaseong) στο Iksan και από το Gwangju στο Mokpo.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή έξι σταθμών, γεφυρών, οχετών, ανοιγμάτων και συναφών εγκαταστάσεων υποδομής. Θα συνεπάγεται επίσης την εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και ασφάλειας, καθώς και συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.Σιδηρόδρομος μεσαίας γραμμής υψηλής ταχύτητας Chengdu–Chongqing, Κίνα: 10,7 δισεκατομμύρια δολάριαΗ Chengdu-Chongqing Railway Passenger Dedicated Line Co. κατασκευάζει μια σιδηροδρομική γραμμή μήκους 292 km, με σχεδιασμένη ταχύτητα 350 km/h, μεταξύ Chengdu και Chongqing στην Κίνα. Η γραμμή χωρίζεται σε δύο τμήματα. το τμήμα Chongqing είναι συνολικά 102 km και το τμήμα Sichuan συνολικά 190 km.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή οκτώ σταθμών, πλατφορμών, σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών, δωματίων ελέγχου και σηράγγων – συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Jianshan μήκους 6.0002 μέτρων. Επιπλέον, περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις στάθμευσης και εγκατάσταση φωτισμού, μονάδων σηματοδότησης και συστημάτων ασφαλείας.Η China Railway Eryuan Engineering Group έχει οριστεί ως επιθεωρητής και σύμβουλος σχεδιασμού. Ο όμιλος China National Railway Group πραγματοποιεί την κατασκευή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.Διάδρομος υψηλής ταχύτητας Βομβάη-Αχμενταμπάντ, Ινδία: 17 δισ. $Η National High-Speed ​​Rail Corporation, θυγατρική της Rail Vikas Nigam υπό το Υπουργείο Σιδηροδρόμων της Ινδίας , αναλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης που εκτείνεται από τη Βομβάη στο Ahmedabad της Ινδίας.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας μήκους 508,17 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει 468 χιλιόμετρα υπερυψωμένης σιδηροδρομικής γραμμής και 27 χιλιόμετρα σηράγγων. Η γραμμή θα μπορεί να υποστηρίζει τρένα με ταχύτητα 320-350 χλμ./ώρα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 12 νέων σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και 11 σηράγγων. Η γραμμή θα περιλαμβάνει μια σήραγγα 7 χιλιομέτρων κάτω από την Αραβική Θάλασσα και μια υποθαλάσσια σήραγγα 21 χιλιομέτρων από το Thane και το Virar στη Βομβάη.Επιπλέον, 60 γέφυρες και δύο οδογέφυρες κατασκευάζονται στη γραμμή. καθώς και τροχιές χωρίς έρμα, μονάδες σηματοδότησης, τμήματα ανταλλαγής και διόδους.Ο διάδρομος του έργου θα ξεκινήσει στο σταθμό του μετρό στο συγκρότημα Bandra-Kurla στη Βομβάη. Από εκεί, θα διανύσει μια υπόγεια γραμμή 21 χιλιομέτρων μέσα σε επτά-οκτώ λεπτά, πριν αναδυθεί πάνω από το έδαφος κοντά στο Shilphata Diva Naka. Θα τελειώσει στο σταθμό Sabarmati στο Ahmedabad.Σιδηρόδρομος Κίνας-Νεπάλ, Κίνα: $29 διςΗ China Railway Corporation κατασκευάζει μια σιδηροδρομική σύνδεση 700 χιλιομέτρων από την πόλη Shigatse του Θιβέτ στο Κατμαντού του Νεπάλ. Το έργο στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας και στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας στην περιοχή.Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμών, εξέδρων, γεφυρών και σηράγγων. Περιλαμβάνει επίσης κτιριακές διοικητικές εγκαταστάσεις και συναφείς υποδομές. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, φωτισμού και ασφάλειας. καθώς και δίκτυα επικοινωνίας και συστήματα αλληλοσύνδεσης.Το China Railway First Survey and Design Institute ορίστηκε σύμβουλος σχεδιασμού για το τμήμα Shigatse-Gyirong. Η κατασκευή της γραμμής ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021.railway-technology.comsidirodromikanea.blogspot.com