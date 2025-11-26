2025-11-26 12:09:44
Ο ΑΝΤ1 φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρει ξανά στην τηλεόραση την Κατερίνα Καραβάτου με νέα εκπομπή από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες της REALNEWS. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται διερευνητικές επαφές με πιθανούς συνεργάτες που θα πλαισιώσουν την παρουσιάστρια, ενώ η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα αυτών των προσώπων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και παραμένει ανοιχτό σε ποια τηλεοπτική ζώνη θα επιστρέψει η Καραβάτου. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η διοίκηση εξετάζει διάφορα σενάρια προκειμένου η νέα εκπομπή να βρει το κατάλληλο κοινό και να ενισχύσει τη ζώνη στην οποία θα τοποθετηθεί, όπως αναφέρει η REALNEWS.

Η Κατερίνα Καραβάτου έχει αφήσει έντονο το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση, με προηγούμενες εκπομπές που συνδύαζαν ψυχαγωγία και ενημέρωση, και η επιστροφή της αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον κοινού και διαφημιστών. Οι ίδιες πληροφορίες της REALNEWS σημειώνουν ότι οι διερευνητικές επαφές περιλαμβάνουν συζητήσεις για πρόσωπα που θα πλαισιώσουν την παρουσιάστρια, τόσο στο κομμάτι της παρουσίασης όσο και στο δημιουργικό σκέλος, ενώ η τελική επιλογή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το στίγμα και τη δυναμική της νέας εκπομπής.


Η διοίκηση του ΑΝΤ1 παραμένει προσεκτική, καθώς επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλες οι παράμετροι είναι ιδανικές πριν ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή της Καραβάτου. Το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η εκπομπή μετά τον Ιανουάριο θεωρείται πιθανό, αλλά τίποτα δεν είναι ακόμη οριστικό.

Πηγή: tvnea.com
