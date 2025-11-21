2025-11-21 15:18:37
Εργασίες αποκατάστασης του Σ.Σ. Πελοποννήσου | ΓΑΙΑΟΣΕΤην έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ. Το κτίριο παραμένει ανενεργό από το 2005, με τις εγκαταστάσεις να είναι πλήρως εγκαταλελειμμένες.Κώστας Μπιτσικώκοςreader.grΟι εργασίες υλοποιούνται βάσει της πρόσφατης έγκρισης των Εργασιών Μικρής Κλίμακας sidirodromikanea
