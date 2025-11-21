2025-11-21 15:18:37
Φωτογραφία για Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου
Εργασίες αποκατάστασης του Σ.Σ. Πελοποννήσου | ΓΑΙΑΟΣΕΤην έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ. Το κτίριο παραμένει ανενεργό από το 2005, με τις εγκαταστάσεις να είναι πλήρως εγκαταλελειμμένες.Κώστας Μπιτσικώκοςreader.grΟι εργασίες υλοποιούνται βάσει της πρόσφατης έγκρισης των Εργασιών Μικρής Κλίμακας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Αναταραχή στον ΑΝΤ1: Έξι εκπομπές χωρίς σκηνοθέτη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Αναταραχή στον ΑΝΤ1: Έξι εκπομπές χωρίς σκηνοθέτη
Η Πολωνία ζητά από τη Λευκορωσία την έκδοση των υπόπτων για το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Πολωνία ζητά από τη Λευκορωσία την έκδοση των υπόπτων για το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας
Ξεκίνησαν τα δρομολόγια για Σίνδο Αλλά…
Ξεκίνησαν τα δρομολόγια για Σίνδο Αλλά…
Ξεκινά εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ
Ξεκινά εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ
Τετάρτη, 12/11/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 12/11/2025: Εργασίες ημέρας
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!
Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!
Eurovision 2026 | EBU: Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας!
Eurovision 2026 | EBU: Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας!
«Happy Hours»: Το ταξίδι στα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας ξεκινάει
«Happy Hours»: Το ταξίδι στα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας ξεκινάει
Το σόι σου - Το μυστικό του Βαγγέλη και η απρόσκλητη θαυμάστρια της Αλεξάνδρας
Το σόι σου - Το μυστικό του Βαγγέλη και η απρόσκλητη θαυμάστρια της Αλεξάνδρας
Το «The Voice of Greece» συνεχίζει στην επόμενη συναρπαστική φάση των Knockouts!
Το «The Voice of Greece» συνεχίζει στην επόμενη συναρπαστική φάση των Knockouts!