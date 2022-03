Αυξημένη κινητικότητα και ενδιαφέρον γύρω από τα κρυπτονομίσματα, γύρω από τα οποία υπάρχει μια νεφελώδη εικόνα σχετικά με τις προκλήσεις, μα και τους κινδύνους που προκύπτουν εξ’ αυτών, ενώ εκτιμάται πως υπάρχει αρκετός δρόμος έως ότου γίνει αντιληπτή η δυνατότητα αξιοποίησής τους, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια πάνελ συζήτησης με τίτλο: «Η επανάσταση των crypto και οι συνέπειες για το χρηματοοικονομικό σύστημα» στο πλαίσιο του Moneyreview Banking Summit, με τη συμμετοχή της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασίας Στάμου, του Partner της Accolade Partners, Μάρκου Βερέμη και του Καθηγητή/Chair in Financial Technology στο Πανεπιστήμιο του Manchester και Financial Systems Council Member στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Μάρκο Ζαχαριάδη.

