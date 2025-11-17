2025-11-17 22:23:17
Φωτογραφία για Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
«Όταν χαράσσεται μια πορεία τρένου με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν μπορεί αυτή η γραμμή να είναι λάθος, με την έννοια ότι δεν μπορεί αυτή να καταληφθεί από άλλο τρένο», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, απαντώντας, νωρίτερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, για περιστατικό με τον συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο sidirodromikanea
