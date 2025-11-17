2025-11-17 22:23:17

«Όταν χαράσσεται μια πορεία τρένου με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν μπορεί αυτή η γραμμή να είναι λάθος, με την έννοια ότι δεν μπορεί αυτή να καταληφθεί από άλλο τρένο», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, απαντώντας, νωρίτερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, για περιστατικό με τον συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ