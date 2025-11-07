2025-11-07 13:44:22
Φωτογραφία για Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Η ανάρτηση του υπουργού Μεταφορών.Βίντεο με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας «Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».Και συνεχίζει η ανάρτηση του sidirodromikanea
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν "το έχει" : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν "το έχει" : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
