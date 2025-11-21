Σημαντικές αλλαγές ανακοίνωσε πριν από λίγο η EBU, αναφορικά με το σύστημα ψηφοφορίας μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο νικητής του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.Οι αλλαγές αυτές έρχονται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών και σκοπός των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν είναι να αυξηθεί η αξιοπιστία αλλά και η διαφάνεια της όλης διαδικασίας.Σαφέστεροι και αυστηρότεροι κανόνες προώθησηςΟι οδηγίες ψηφοφορίας και ο κώδικας δεοντολογίας του διαγωνισμού, τους οποίους πρέπει να τηρούν όλοι οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, ενισχύονται προκειμένου να προστατεύσουν περαιτέρω τον διαγωνισμό από προσπάθειες επηρεασμού της ψηφοφορίας.Οι επικαιροποιημένες οδηγίες επιτρέπουν την κατάλληλη προώθηση των καλλιτεχνών και των τραγουδιών τους αλλά «αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες εκστρατείες προώθησης, ιδίως όταν πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών οργανισμών».Οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ενεργά, να διευκολύνουν ή να συμβάλλουν σε προωθητικές εκστρατείες τρίτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και, όπως περιγράφεται στον επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας, οποιαδήποτε απόπειρα αθέμιτου επηρεασμού των αποτελεσμάτων.Μείωση αριθμού ψήφωνΣτο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης του συστήματος ψηφοφορίας, έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα για τη συμμετοχή του κοινού. Για τον Διαγωνισμό του 2026, ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (διαδίκτυο, SMS και τηλεφωνική κλήση) θα μειωθεί από 20 σε 10.Επιστροφή των επιτροπών στους ημιτελικούς και επέκταση των κριτικών επιτροπώνΕπιστρέφουν στους ημιτελικούς για πρώτη φορά από το 2022, οι ειδικές κριτικές επιτροπές και θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος (κατά 50%). Η αλλαγή αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη βέλτιστη μουσική ισορροπία και ποικιλομορφία στα τραγούδια που προκρίνονται στον μεγάλο τελικό, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετοχές υψηλής ποιότητας με ευρεία καλλιτεχνική αξία αναγνωρίζονται παράλληλα με εκείνες που έχουν δημοφιλή απήχηση.Ο αριθμός των κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 μέλη και το φάσμα των επαγγελματικών υποβάθρων από τα οποία μπορούν να επιλεγούν οι κριτές θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει ειδικούς από τον ευρύτερο μουσικό τομέα (πχ χορογράφους, μουσικούς δασκάλους, σκηνοθέτες).Επίσης, κάθε κριτική επιτροπή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο κριτές ηλικίας 18-25 ετών.Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας της διαδικασίας ψηφοφορίαςΠαράλληλα με αυτές τις βελτιώσεις, η EBU θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την “Once”, για την επέκταση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του Διαγωνισμού, τα οποία ανιχνεύουν και αποτρέπουν δόλιες ή συντονισμένες δραστηριότητες ψηφοφορίας. Γιαυτό το σκοπό θα ενισχύσει την παρακολούθηση ύποπτων μοτίβων, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού.Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να διατηρήσουν την προσοχή εκεί όπου πρέπει – στη ΜΟΥΣΙΚΗ, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση. είμαστε σίγουροι ότι ο Διαγωνισμός του 2025 έδωσε ένα έγκυρο και ισχυρό αποτέλεσμα. Αυτές οι αλλαγές θα συμβάλουν στην παροχή ισχυρότερων εγγυήσεων και στην αύξηση της συμμετοχής, ώστε οι fans να μπορούν να είναι σίγουροι ότι κάθε ψήφος μετράει και κάθε φωνή ακούγεται. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρέπει να παραμείνει πάντα ένας χώρος όπου η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο και όπου συνεχίζουμε να είμαστε πραγματικά “Ενωμένοι από τη Μουσική”!Όλες οι ενημερώσεις εγκρίθηκαν από το Reference Group του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το διοικητικό όργανο της εκδήλωσης που εκπροσωπεί όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται μετά τον Διαγωνισμό του 2026, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις.Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της EBU στις αρχές Δεκεμβρίου θα κληθούν να εξετάσουν αυτό το πακέτο μέτρων και εγγυήσεων και να αποφασίσουν εάν είναι επαρκή για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά με τη συμμετοχή, χωρίς να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία επί του θέματος.Μετά τη Γενική Συνέλευση, η EBU θα συνομιλήσει με τα μέλη για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του επόμενου έτους. Ο πλήρης κατάλογος των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026 θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.Πηγή: gpstomusic.grΠηγή: tvnea.com