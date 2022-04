ΦΩΤΟ REUTERSΤο τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι της Σανγκάης δοκιμάζονται λόγω των πολύ αυστηρών μέτρων που ισχύουν, κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Και δεν πρόκειται για ένα lockdown ευρωπαϊκών προτύπων.Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι χωρίζονται ακόμη και παιδιά από τους γονείς τους, αν βγουν θετικά! Υπάρχει ήδη τεράστιο ζήτημα με την προμήθεια τροφίμων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ.Ο κόσμος δε μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να παραμένει κλεισμένος στο σπίτι του περιμένοντας να περάσει το κακό.Οι εικόνες αλλά κυρίως ο ήχος από βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, συγκλονίζει. Άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν «εγκλωβισμένοι» στα διαμερίσματά τους, σε μια έκρηξη θυμού και απόγνωσης.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022