Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε για όσα είπε ο Δημήτρης Αλέξάνδρου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».O Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε στην Κατερίνα Καινούργιου: «Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα βγει και θα πει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι λίγο πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα εξιστορήσει στους άλλους, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Μην ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν μαζί με την Ιωάννα δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά και δεν είχαμε όλο αυτό το κομμάτι. Όλο αυτό συνέβη στην πορεία».H απάντηση της Ιωάννας Τούνη: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ»«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα», απάντησε η influencer με ένα βίντεο στο TikTok και συμπλήρωσε: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».Στη συνέχεια μια γυναίκα σχολίασε στο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok: «Εγώ την είδα όλη τη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είπε κάτι κακό, έστω δεν μου φάνηκε. Τα καλύτερα έλεγε. Καλά την Κατερίνα την ξέρουμε, οι ερωτήσεις της στους καλεσμένους είναι συνήθως αδιάκριτες. Απορώ ώρες ώρες με την υπομονή τους», με την infleuncer να απαντά: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και η υπομονή όρια».Πηγή: tvnea.com