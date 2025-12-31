2025-12-31 07:48:55

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών μπορούν να πάρουν με αίτηση το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν σε φορείς του δημόσιου τομέα στο διάστημα μεταξύ 1983-1992.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤα ίδια όρια ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί, αν δεν κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων που προβλέπει το Π.Δ 167/2007 για τη συνταξιοδότησή τους με 30 έτη sidirodromikanea

